Встретились два одиночества. Моуриньо и «Рома» начнут с нуля вместе

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вчера, 15:00

Стоят друг друга.

Жозе Моуриньо нашел новую работу за 15 дней

Никогда не сомневался, что мистер «Особенный» продолжит свои футбольные гастроли после очередной неудачной в спортивном, но не в финансовом смысле главы своей выдающей тренерской карьеры. Но, думаю, никто не ожидал, что Моуриньо так скоро примет новый вызов. Две недели назад «Тоттенхэм» объявил об отставке португальского тренера, Жозе напоследок провел четырехчасовую беседу с футболистами и вроде бы ушел со сцены, хотя тут же откашлялся и объявил из-за кулис:

Мне не требуется время на перезарядку. Я никуда не ухожу, я всегда в футболе.

Действительно, футбольный мир на этот раз даже не успел соскучиться по Жозе, ведь он напоминал о себе троллинг-публикациями в «Инстаграме», устроился на радиостанцию и успел побывать претендентом (в основном не в реальности, а в мечтах не связанных с ним людей) на работу в нескольких клубах, от «Валенсии» до «Спартака».

А 4 мая внезапно было объявлено, что со следующего сезона Моуриньо будет главным тренером «Ромы», где сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, который заканчивает работу с «волками».

«Рома» будет платить Жозе 7.5 млн евро в год «чистыми». А «Тоттенхэм» добавит

Может быть, Моуриньо уже и «не торт», но португалец остается одним из самых успешных тренеров планеты по части заработков. В «Роме» агенты выбили для Жозе зарплату в 7.5 миллионов евро в год «чистыми», но до лета 2022 года «Тоттенхэм» будет доплачивать тренеру разницу между его новым окладом и ставкой в английском клубе (16 миллионов евро).

Нередки случаи, когда тренеры после отставки продолжают получать зарплату в клубе, которому выгоднее платить по контракту частями, нежели сразу выплатить большую сумму неустойки. Например, Лучано Спаллетти уже два года ничего не делает и получает зарплату в «Интере». Найдя новую работу, Жозе не разорвал контракт с «Тоттенхэмом», который по-прежнему ему должен.

Во всей этой необычной ситуации «шпоры» еще и должны быть благодарны Моуриньо, ведь он мог просто сидеть на шее у клуба до следующего лета и забирать всю причитающуюся по контракту сумму. Но Жозе нашел новую работу и теперь будет получать часть зарплаты в Риме. Первое, что приходит на ум: очень хочу, чтобы «Рома» и «Тоттенхэм» встретились в следующем еврокубковом сезоне. Вот это будет сюжет!

Дэн Фридкин выбрал португальский курс

В прошлом году у «Ромы» сменился владелец: американский бизнесмен Дэн Фридкин почти за 600 миллионов евро выкупил клуб у Джеймса Палотты, который хозяйничал в «Роме» с 2011 года. В ноябре было объявлено о назначении новым генеральным менеджером клуба Тьягу Пинту. 36-летний специалист приступил к работе с 1 января, и тогда казалось, что это хорошая новость для другого португальца — Паулу Фонсеки, который уже занимал тренерское кресло.

Впрочем, вскоре стало понятно, что бывший тренер «Порту» и экс-директор «Бенфики» не являют собой идеальную пару, а потом Фонсека подписал себе приговор результатами, последней каплей стали 2:6 от МЮ на «Олд Траффорд». Яркий повод был найден, хотя хватало и других предпосылок к такому завершению отношений. Например, слова Тьягу Пинту подтверждают, что «Рома» была нацелена на смену тренера:

Как только Жозе сказал нам, что он доступен, мы сразу же воспользовались возможностью пригласить к себе одного из величайших тренеров всех времен. Мы находимся под впечатлением от его желания побеждать и страсти к футболу. Его не волнуют трофеи, которые он уже завоевал. Он думает только о будущих победах.

Жозе велик. Но велика и репутационная яма, в которой он сидит

Второй заход в «Челси», работа с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» заканчивались одинаково — большими денежными компенсациями и запахом сожженных мостов. Уже лет пять витает в воздухе вывод, который не каждый осмелится высказать вслух: как сильный тренер Жозе Моуриньо закончился, от него остался только раскрученный бренд. Тем не менее мощь этого бренда такова, что даже после ухода из «Тоттенхэма» не было сомнений в том, что португалец найдет себе новую работу.

Только думалось о будущем лете, когда истечет контракт со «шпорами», и команде из середины таблицы АПЛ . Великий Карло Анчелотти недавно принял «Эвертон», а Жозе могу бы очутиться в том же «Вулверхэмптоне» в окружении соотечественников. Однако скорость, с которой Моуриньо нашел новую работу, заставляет задуматься о том, что помыслы португальца по-прежнему честолюбивы и он действительно жаждет новых побед. Если бы хотел только денег, то вел бы праздный образ жизни до следующего лета и получал бы те же деньги, что и сейчас.

Жозе загнал себя в репутационную яму, ведь он уже давно не брал большие трофеи, не выводил команды на новый уровень, зато собирал щедрую дань с купившихся на его красноречие и обаяние владельцев. Однако тот факт, что Моуриньо устроился в «Рому», которая начинает строиться заново, когда мог спокойно ждать очередную «непыльную» халтурку, получая переводы из «Тоттенхэма», рушит теорию об алчном проходимце.

Первый проект за много лет, который Моуриньо будет строить «с нуля»

Возможно, во мне говорит желание перенестись в счастливую юность, одним из символов которой был успешный тренер Моуриньо, но я далек от категоричного скептицизма, которым встретили назначение Жозе многие болельщики и коллеги. Будущим летом «Роме» предстоит перезапустить проект под началом нового главнокомандующего, одним из маршалов которого согласился стать Моуриньо.

Наверное, со времен «Порту» у Жозе не было такой работы, где от него требуется повседневное участие в ключевых решениях спортивного блока и навыки менеджера старой школы. После работы в клубах с большими деньгами, большими амбициями и большими футболистами Моуриньо словно возвращается в отправную точку своей тренерской карьеры. У него много работы и пока ничего нет для успеха, скорее всего, нет и обещаний больших трансферов от Фридкина. Кажется, всё и все против Моуриньо. И это именно то, что ему сейчас нужно.