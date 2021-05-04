Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сообщил, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на Евро-2020.
Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.
Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам.
Напомним, что Чорлука 31 марта объявил об уходе из «Локо» по окончании сезона.
Ведран объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии 10 августа 2018 года.