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Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

04 мая 2021, 21:09

Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сообщил, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на Евро-2020.

Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам.

Напомним, что Чорлука 31 марта объявил об уходе из «Локо» по окончании сезона.

Ведран объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии 10 августа 2018 года.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая в 01:20
Гарай был очень хорош) но поиграл недолго в РПЛ)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
04 мая в 22:15
Ты невнимателен, извини. Во-первых, я сказал лучший ЦЗ за последние 10 лет. 06-07 год сколько лет назад были ? Больше 10. Во-вторых , в те годы Бронислав играл за Локо ПРАВЫМ защитником, а не ЦЗ. Так что извини. я люблю пунктуальность и на память не жалуюсь.
Брулин
Брулин
04 мая в 21:40
Один из лучших центральных защитников РФПЛ! 9 лет в клубе, это серьезно. Можно даже и прощальный матч организовать...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 мая в 21:39
Ну как же , 2006 - 2007 , сезон за Локомотив. Потом уехал в Челси. В 2016 по 2020 играл за Зенит !!! Очень даже.👍
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
04 мая в 21:29
Пожалуй, да, только Иванович мало играл , не более 2-3 лет. А Игнаш бесспорно.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 мая в 21:22
А я даже не вижу смысла спорить. Ну если не брать Игнашевича и Ивановича !!!
oFANATo
oFANATo
04 мая в 21:21
Вместо Олича что ли?
beefs
beefs
04 мая в 21:21
удачи Ведрану в дальнейшей карьере...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 мая в 21:17
Давор Шукер хочет быть оригинальным?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
04 мая в 21:16
Сразу стали беспредметными предположения о приглашении Оличем его в ЦСКА. Он просто завершает карьеру игрока. По моему мнению это лучший ЦЗ в РПЛ последнего десятилетия. Ура Ведрану!
Ironigor
Ironigor
04 мая в 21:11, ред.
Только Удачи тебе парень, Чорлука её заслужил !!!
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