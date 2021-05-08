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Наумов: «„Локо“ и „Динамо“ не станут закрываться, будут стараться забить»

08 мая 2021, 13:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

В игре с «Динамо» «Локомотив» постарается взять три очка любыми путями, потому что дальше отступать уже некуда — надо бороться за второе место. Оступиться сегодня — значит отдать второе место «Спартаку». «Динамо» тоже отступать некуда. Наверняка бело-голубые помнят о своей крупной победе над «Локомотивом» в последнем матче. Уверен, будет очень интересная и напряжённая игра на встречных курсах: команды не станут закрываться, будут стараться забить.

Сейчас у «Локомотива» довольно тяжёлое положение. К сожалению, поражение в Петербурге, когда нужно было зацепить хотя бы ничью, привело к тому, что теперь не всё зависит от «Локомотива». Даже если железнодорожники выиграют обе свои игры, а «Спартак» не оступится, то «Локомотив» останется на третьем месте. «Спартак» настроен стать вторым и добыть лигочемпионскую путёвку. Поражение от «Зенита» может отрицательно сказаться на результатах «Локомотива». Боюсь, что они могут не попасть в Лигу чемпионов.

Если «Локомотив» сможет выиграть Кубок — сезон можно будет признать удовлетворительным. Если же «Локомотив» проиграет в финале Кубка России и останется без Лиги Чемпионов — это будет сродни провалу. Тогда в клубе будут ставить вопрос по положению Марко Николича. При таком исходе событий есть опасность, что у него будут проблемы с работой.

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stanichnik
stanichnik
08 мая в 15:13
Ещё неделю назад, перед выездом в Питер на матч с местным клубом руководство фк Локомотив на всю страну громогласно объявило, что с Главным тренером команды будет заключён новый договор, независимо от исхода поединка с чемпионом. А уже сейчас делаются неутешительные прогнозы о дальнейшей судьбе Николича. Все эти разговоры оказывают негативное влияние на состоянии всех членов команды, как на игроков,так и на тренерский штаб. В итоге футболисты могут просто перегореть и допустить очередную осечку, а там и финал Кубка не за горами, который жаждут увезти к себе в Самару, вернувшиеся в РПЛ Крылья СОветов.
ermak6848
ermak6848
08 мая в 13:47
Чего закрываться если мотивация выход на Евро Лигу..
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