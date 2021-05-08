Тренер ЦСКА Юкич: «Олич созрел для работы главным тренером»

Тренер ЦСКА по спортивной подготовке Игор Юкич порассуждал о том, с какими проблемами столкнулся тренерский штаб во главе с Ивицей Оличем после назначения в армейский клуб.
Мы знали, что нам предстоит. Армейский клуб всегда ставит самые серьезные цели. Ситуация выглядела непростой, к тому же у нас действительно было достаточно жесткое начало. Каждый матч очень важен, команда всегда настроена только на победу. Осознавали, что времени на раскачку нет, практически сразу после нашего прихода начнутся игры. Сначала мы одержали три победы, и это было очень важно. Потом пошли соперники более высокого уровня. Как и предполагалось, мы столкнулись с проблемами. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом. К сожалению, в команде сейчас немало травмированных игроков. И вообще много аспектов, в которых нам нужно прибавлять, развиваться. Безусловно, мы стараемся добиваться результата в тех матчах, которые остаются в нынешнем чемпионате. Но при этом хочу подчеркнуть самое главное: реальный эффект от работы Олича можно будет увидеть в следующем сезоне.
Поверьте, Олич действительно созрел для этой работы. Говорю как человек, который давно наблюдает за его развитием. Ивица три года провел в сборной Хорватии в качестве помощника Златко Далича и был очень важной фигурой в тренерском штабе. В том, что сборная блестяще выступила на чемпионате мира-2018 в России, заслуга Олича очень велика. На всякий случай напомню, что Ивица четыре года обучался на тренерских курсах УЕФА и получил лицензию Pro.
После 28 туров ЦСКА с 47 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).
В 29-м туре армейцы сыграют против «Краснодара».