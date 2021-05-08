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Тренер ЦСКА Юкич: «Олич созрел для работы главным тренером»

08 мая 2021, 08:42

Тренер ЦСКА по спортивной подготовке Игор Юкич порассуждал о том, с какими проблемами столкнулся тренерский штаб во главе с Ивицей Оличем после назначения в армейский клуб.

Мы знали, что нам предстоит. Армейский клуб всегда ставит самые серьезные цели. Ситуация выглядела непростой, к тому же у нас действительно было достаточно жесткое начало. Каждый матч очень важен, команда всегда настроена только на победу. Осознавали, что времени на раскачку нет, практически сразу после нашего прихода начнутся игры. Сначала мы одержали три победы, и это было очень важно. Потом пошли соперники более высокого уровня. Как и предполагалось, мы столкнулись с проблемами. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом. К сожалению, в команде сейчас немало травмированных игроков. И вообще много аспектов, в которых нам нужно прибавлять, развиваться. Безусловно, мы стараемся добиваться результата в тех матчах, которые остаются в нынешнем чемпионате. Но при этом хочу подчеркнуть самое главное: реальный эффект от работы Олича можно будет увидеть в следующем сезоне.

Поверьте, Олич действительно созрел для этой работы. Говорю как человек, который давно наблюдает за его развитием. Ивица три года провел в сборной Хорватии в качестве помощника Златко Далича и был очень важной фигурой в тренерском штабе. В том, что сборная блестяще выступила на чемпионате мира-2018 в России, заслуга Олича очень велика. На всякий случай напомню, что Ивица четыре года обучался на тренерских курсах УЕФА и получил лицензию Pro.

После 28 туров ЦСКА с 47 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).

В 29-м туре армейцы сыграют против «Краснодара».

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SHMEL258
SHMEL258 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
08 мая в 22:08
Согласен. Надеюсь нам повезёт и выбор окажется удачным.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ SHMEL258 (раскрыть)
08 мая в 12:18
Бог терпел и вам велел ! А сколько у нас было экспериментов вслепую ? Аленичев , Каррера , Рианчо ,Кононов , Тедеско ...! И хрен ещё знает кто ещё ???
mensk
mensk
08 мая в 11:23
Это все разговоры, а вот обективные показатели нулевые.
Prichal
Prichal
08 мая в 10:18
Сегодня Краснодар это и докажет.
oncha
oncha
08 мая в 10:16
Седьмое место поменяет на девятое.
МапС
МапС
08 мая в 10:03
Тренерский штаб Олича будет всячески расхваливать главного, ибо если Олича попрут, то и его ожидает та же участь.
SHMEL258
SHMEL258
08 мая в 09:51, ред.
Созрел или нет будет видно только к середине следующего чемпионата, жаль что эксперименты ставят именно на нас,проверяя его на зрелость.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 мая в 09:48
Странно было бы, если бы он не хвалил своего начальника. Но клубный опыт у Олича 0, и с этим не поспоришь
oFANATo
oFANATo
08 мая в 09:35
Время покажет....
VAN ARM
VAN ARM
08 мая в 09:30
но не на этом уровне)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 09:18
Пока не чувствуется эта самая зрелость.
beefs
beefs
08 мая в 09:02
Следующий сезон покажет его готовность...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 08:52
Вот он и работает ;)
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