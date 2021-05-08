ГлавнаяНовости

Детский тренер Заболотного: «Антон всегда был скромным, трудягой»

08 мая 2021, 12:20

Детский тренер нападающего «Сочи» Антона Заболотного Андрей Плахетко рассказал о детстве форварда.

Антон всегда был скромным, трудягой, всегда выделялся габаритами и физическим развитием в своей возрастной категории. При этом не был акселератом.

Были моменты самокопания: Антон всегда предъявлял к себе много требований, претензий. Не всегда, возможно, это надо было делать. Возможно, в какие-то моменты это не давало ему до конца раскрыться, успокоиться, расслабиться. Он очень переживал, когда что-то не получалось. Были у него сомнения, что он не такого высокого уровня и качества. Мы несколько раз с ним беседовали на эту тему. Потом потихоньку он со всем этим справился.

Вратарь Артур Нигматуллин в 13 лет уехал из Владивостока, самостоятельный парень — а Антошка, когда жил в интернате, все-таки по дому скучал, родители к нему часто приезжали. Он был немного позднего созревания с точки зрения психологии и взросления. Это могло отразиться на том, что сейчас, к 30 годам, он только приближается к пику карьеры.

Когда он попал в первую команду, вокруг него стали возникать такие вещи… Он не совсем был готов психологически с этим справляться. Сейчас он совершенно другой человек, размеренный, просто так из себя его уже не выведешь.

Недавно появилась информация, что Заболотный подписал контракт с ЦСКА.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии142
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ oFANATo (раскрыть)
08 мая в 15:44
Попрошу без оскорблений,очень хотелось хапнуть 10 очков,поэтому спешил,времяни не хватало соблюсти все нормы! 😜🤣
DXTK
DXTK
08 мая в 14:02
странно что этот тренер его не сделал защитником....... .
gen.v3trov
gen.v3trov
08 мая в 13:59
Как бы кто не относился к Антону, сколько бы не смеялись, не выкладывали видео с манекеном, он все трудяга, просто так тебя не позовут ни в Зенит, ни в цска, в уж тем более в сборную, да, может он где-то не попадал в состав, где-то упускал моменты, но он постоянно доказывает, что он может играть, забивать, приносить пользу команде, его игра за Сочи тому подтверждение.
А цска сейчас жизненно необходимо усиление состава, в том числе в линии нападения, и если Антону дадут шанс, то в команде армейцев, мне кажется, он должен раскрыться ещё больше
Futurista
Futurista
08 мая в 13:28
"Скромный трудяга" с нескромной зарплатой...
oFANATo
oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 мая в 13:24
ЦСКА маленькими буквами пишут только спартачи.
Djebrael
Djebrael
08 мая в 13:17
А так же и скромно пытается сыграть
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 13:17
Интересно, а что скажет по поводу Антона воспитатель детского сада???
sv_1969
sv_1969
08 мая в 12:39
Трудяга это да))
ermak6848
ermak6848
08 мая в 12:37
Самая лучшая похвола от первого тренера...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 12:32
А вдруг в цска заиграет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100