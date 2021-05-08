Детский тренер Заболотного: «Антон всегда был скромным, трудягой»

Детский тренер нападающего «Сочи» Антона Заболотного Андрей Плахетко рассказал о детстве форварда.

Антон всегда был скромным, трудягой, всегда выделялся габаритами и физическим развитием в своей возрастной категории. При этом не был акселератом.

Были моменты самокопания: Антон всегда предъявлял к себе много требований, претензий. Не всегда, возможно, это надо было делать. Возможно, в какие-то моменты это не давало ему до конца раскрыться, успокоиться, расслабиться. Он очень переживал, когда что-то не получалось. Были у него сомнения, что он не такого высокого уровня и качества. Мы несколько раз с ним беседовали на эту тему. Потом потихоньку он со всем этим справился.

Вратарь Артур Нигматуллин в 13 лет уехал из Владивостока, самостоятельный парень — а Антошка, когда жил в интернате, все-таки по дому скучал, родители к нему часто приезжали. Он был немного позднего созревания с точки зрения психологии и взросления. Это могло отразиться на том, что сейчас, к 30 годам, он только приближается к пику карьеры.

Когда он попал в первую команду, вокруг него стали возникать такие вещи… Он не совсем был готов психологически с этим справляться. Сейчас он совершенно другой человек, размеренный, просто так из себя его уже не выведешь.