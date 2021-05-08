Идову: «Расизм — точно не главная проблема в России, просто дураков много»

Защитник «Химок» рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter («Жизни черных важны») и высказался о расизме в России.

В России это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения начались там, а не в России. В России это не самая основная проблема. Просто в России дураков же тоже много. Оценивают человека сразу по каким-то внешним данным и по национальности. И от этого никуда ни деться, ни сбежать. Так всегда было и будет в любой стране.

Встал бы я на колено? Да, я бы встал. Я вижу, кого это раздражает, почему, и могу понять их. И вижу, что в какой-то степени, кажется, что это не особо помогает. Плюс в том, что люди больше узнают о проблеме расизма, насколько она глобальна, не просто в обыденной жизни, а даже в спорте, где вроде бы все виды многонациональные, разные страны участвуют, игроки из разных стран, с разным цветом кожи — и даже в этих кругах все равно что-то такое происходит.

В жизни много чего происходило. В метро, когда я в Питере ездил, бывало оскорбляли на эскалаторе, пальцем показывали, смеялись. У меня всегда, когда я спускался в метро, было такое ощущение, будто я всем денег должен.