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Идову: «Расизм — точно не главная проблема в России, просто дураков много»

08 мая 2021, 11:45

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter («Жизни черных важны») и высказался о расизме в России.

В России это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения начались там, а не в России. В России это не самая основная проблема. Просто в России дураков же тоже много. Оценивают человека сразу по каким-то внешним данным и по национальности. И от этого никуда ни деться, ни сбежать. Так всегда было и будет в любой стране.

Встал бы я на колено? Да, я бы встал. Я вижу, кого это раздражает, почему, и могу понять их. И вижу, что в какой-то степени, кажется, что это не особо помогает. Плюс в том, что люди больше узнают о проблеме расизма, насколько она глобальна, не просто в обыденной жизни, а даже в спорте, где вроде бы все виды многонациональные, разные страны участвуют, игроки из разных стран, с разным цветом кожи — и даже в этих кругах все равно что-то такое происходит.

В жизни много чего происходило. В метро, когда я в Питере ездил, бывало оскорбляли на эскалаторе, пальцем показывали, смеялись. У меня всегда, когда я спускался в метро, было такое ощущение, будто я всем денег должен.

Ранее сообщалось, что «Химки» хотят сохранить Идову в команде.

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Vik_ont25
Vik_ont25 ответ dimagas2 (раскрыть)
08 мая в 16:02
Меня много чему учили. Не только этому. И нетолько в школе. Если кого-то это забавляет...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 14:00
Человек ко всему привыкает, а на дураков просто надо не обращать внимание.
asraeil
asraeil
08 мая в 13:26
Ну да...у нас всегда две проблемы
dimagas2
dimagas2 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
08 мая в 13:20
Все 10 лет учили)))Прям насмешил)))
mortid
mortid
08 мая в 12:41
На планете Земля четыре расы: негроидная, монголоидная, австралоидная и европеоидная. И нечего ска идиотов делать из нас, как из англосаксов, негр это не оскорбление, а принадлежность к одной из рас.
Vik_ont25
Vik_ont25
08 мая в 12:16
Мне 54 года. Меня десять лет учили в школе, что в Африке живут негры. В СССР воспитывали расистов? Кто сошёл с ума я или мир?
dimagas2
dimagas2 ответ Elliada (раскрыть)
08 мая в 12:03
Прочти текст до конца)))
Elliada
Elliada
08 мая в 12:00
Правильные слова. Пусть у себя в Европе на колени встают
Ironigor
Ironigor
08 мая в 11:54
Красавчик Идову .
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