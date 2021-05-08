Азмун: «Россия — хорошая страна для жизни»

Иранский нападающий «Зенита» рассказал о своей жизни в России.

Какая Россия? Очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!

В Казани мне показалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А в Ростове и Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Но самое главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Чем люди здесь тоже напоминали моих соотечественников.

Не могу сказать, что у меня здесь много друзей и что я общался с большим количеством россиян. Но если судить по тем, с кем соприкасаюсь — люди в России очень хорошие. Они всегда были открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян — серьезность и откровенность.

Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент — люди говорят, то что думают и именно то, что хотят сказать. Считаю, что этому здесь тоже научился.