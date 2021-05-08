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Азмун: «Россия — хорошая страна для жизни»

08 мая 2021, 12:09

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своей жизни в России.

Какая Россия? Очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!

В Казани мне показалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А в Ростове и Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Но самое главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Чем люди здесь тоже напоминали моих соотечественников.

Не могу сказать, что у меня здесь много друзей и что я общался с большим количеством россиян. Но если судить по тем, с кем соприкасаюсь — люди в России очень хорошие. Они всегда были открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян — серьезность и откровенность.

Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент — люди говорят, то что думают и именно то, что хотят сказать. Считаю, что этому здесь тоже научился.

Ранее ходили слухи, что Азмун может перейти в «Аталанту».

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Бубнин
Бубнин
08 мая в 14:30
Иранскому миллионеру на Руси жить хорошо!
Сварожич
Сварожич
08 мая в 13:20
Хорошая.....но не для всех
rubinovyi2
rubinovyi2
08 мая в 13:01
Немного друзей-это еще не повод задружиться с Артемкой,уж больно он откровенно и на полном серьезе к дружбе с тобой отнесся....))))
Futurista
Futurista
08 мая в 13:00
Little Caprice
Little Caprice
08 мая в 12:36
Если ты богат, а ещё лучше - иностранец. У нас к чужим лучше относятся, чем к своим.
Colchoneros
Colchoneros
08 мая в 12:12
Если денег мешок!
azkan
azkan
08 мая в 12:12
Состав у МЮ сильнее и думаю у них проблем в финале не будет. Но и Виллареаль тоже может ответить.... один раз.. может быть)
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