Шиманьски: «Знаем, что должны сделать и улучшить, чтобы победить „Локо“»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива».
Нам предстоит дерби, так что важно подойти к нему с позитивным настроем и заряженными на борьбу. Конечно, после двух последних матчей против «Химок» и «Рубина» непросто сохранять этот позитив, но мы должны сконцентрироваться на предстоящей игре и показать всем, что это был просто небольшой сбой.
Мы знаем, что должны сделать и улучшить, чтобы победить «Локомотив». Будем усердно работать на тренировках и приложим все усилия, чтобы добыть три очка в этой игре.
Посмотрим кто будет более удивительным к удивлениям !!! И матч надеюсь станет более удивительно интересным для удивительных болельщиков , которые захотят удивляться на этом удивительном по красоте и обилию голов матче , где на кону стоит попадание в удивительные игры Лиги Европы !!! Будем делать посмотреть, кто будет лучше удивлять !!! И пусть победит сильнейший !!!
Всем Добра !!!
Посмотрим кто будет более удивительным к удивлениям !!! И матч надеюсь станет более удивительно интересным для удивительных болельщиков , которые захотят удивляться на этом удивительном по красоте и обилию голов матче , где на кону стоит попадание в удивительные игры Лиги Европы !!! Будем делать посмотреть, кто будет лучше удивлять !!! И пусть победит сильнейший !!!
Всем Добра !!!