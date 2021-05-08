Шиманьски: «Знаем, что должны сделать и улучшить, чтобы победить „Локо“»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

Нам предстоит дерби, так что важно подойти к нему с позитивным настроем и заряженными на борьбу. Конечно, после двух последних матчей против «Химок» и «Рубина» непросто сохранять этот позитив, но мы должны сконцентрироваться на предстоящей игре и показать всем, что это был просто небольшой сбой.

Мы знаем, что должны сделать и улучшить, чтобы победить «Локомотив». Будем усердно работать на тренировках и приложим все усилия, чтобы добыть три очка в этой игре.