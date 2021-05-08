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Гришин: «ЦСКА не нужны еврокубки»

08 мая 2021, 15:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Сегодня у всех будет двойная мотивация. У игроков ЦСКА доказать Ганчаренко, что они хорошие футболисты. А у Ганчаренко доказать клубу, что он хороший тренер. Не верю, что эти моменты не будут присутствовать. Надеюсь, ЦСКА выиграет. Хочется, чтобы Олич принёс много побед. Сейчас это не его команда, он не проводил предсезонку, он не строил этот ЦСКА. Его ЦСКА мы увидим после летних сборов, но на полное строительство уходит год. Уровень игроков в команде сейчас не соответствует Лиге чемпионов. Ганчаренко может лишить бывшую команду еврокубков? Здесь другой вопрос. А нужны ли они сейчас ЦСКА? Мне кажется, нет. Это только лишние матчи, которые будут мешать. Лига Европы, а тем более Лига конференций, ничего клубу не дадут. Они никому не нужны.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
08 мая в 16:49
ЦСКА не соответствует уровню еврокубков это очевидно. Но спорт предполагает соперничество и желание побеждать всегда и везде. Безусловно нужно стремиться к победам и победам в т.ч. над Краснодаром Гончареныча.
За адекватность
За адекватность
08 мая в 15:48
"Лига Европы, а тем более Лига конференций, ничего клубу не дадут. Они никому не нужны." Конечно-конечно. Нашим клубам же ЛЧ, да еще групповой этап подавай. И ничего, что там по принципу главное не победа, а участие, главное деньги капнут. Да вот только назревает в скором будущем проблемка. Благодаря таким "блестящими" выступлениям наших клубов в ЕК, и оставшееся одно место в ГЭ ЛЧ условно "улетит в теплые края", и за что же тогда будет биться господин Гришин Ваш "ЦСКА" в РПЛ? Чисто за местечковые звания? Потому как ЛЕ и ЛК Вам не нужны, а ЛЧ Вы не нужны. Как обычно личное мнение.
Байкал-38.
Байкал-38.
08 мая в 15:42
Когда Гинер был в команде, то такие разговоры были под запретом! ЦСКА всегда был нацелен на ЛЧ, ну на ходой конец на ЛЕ.
Теперь Гинер в команде никто, его роль "свадебного генерала", он даже право голоса не имеет и ЦСКА даже выгодно не попасть в еврокубки.
Да, уж.......
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
08 мая в 15:39
Спартаковскую??? Всё значительно проще:Гинер привык зарабатывать на ничьих и поражениях в ЛЧ,ничего позитивного в ЛЕ не видит.А что думает и предпочитает Орешкин-не знает никто,но я думаю,что власть и деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 15:31
Согласен с Гришиным надо брать паузу.
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