Гришин: «ЦСКА не нужны еврокубки»

Тренер «Казанки» прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Сегодня у всех будет двойная мотивация. У игроков ЦСКА доказать Ганчаренко, что они хорошие футболисты. А у Ганчаренко доказать клубу, что он хороший тренер. Не верю, что эти моменты не будут присутствовать. Надеюсь, ЦСКА выиграет. Хочется, чтобы Олич принёс много побед. Сейчас это не его команда, он не проводил предсезонку, он не строил этот ЦСКА . Его ЦСКА мы увидим после летних сборов, но на полное строительство уходит год. Уровень игроков в команде сейчас не соответствует Лиге чемпионов. Ганчаренко может лишить бывшую команду еврокубков? Здесь другой вопрос. А нужны ли они сейчас ЦСКА ? Мне кажется, нет. Это только лишние матчи, которые будут мешать. Лига Европы, а тем более Лига конференций, ничего клубу не дадут. Они никому не нужны.