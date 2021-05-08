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Соболев сравнил себя с Левандовски

08 мая 2021, 14:16

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, чем он похож на форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, всё кажется очень простым. Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное.

Напомним, что Соболев забивает в среднем каждые 69 минут в РПЛ в 2021 году.

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Roman73
Roman73
09 мая в 05:36
Соболев сравнил себя с Левандовски .
-" Я похож на Левандовски , я похож на Левандовски , разве , что только ростом " - сказал он журналистам.
VIC2
VIC2
08 мая в 19:56
Что вы все здесь раскудахтались!
Он же вам сказал:
"Мне до Левандовски очень далеко."
гяур2
гяур2
08 мая в 17:34
Да, точно он, Соболев, как Левандовски и никого не боится. Как то он, Соболев, сказал в одном интервью- Соболева спрашивают :"А Вы там чего то там боитесь..." А он отвечает:" А что по мне не видно..." Вот, мля, какой отважный...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 мая в 15:42, ред.
Конечно и у больших игроков, таких как Роберт бывают неудачные матчи...но чтоб вот так...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 15:21
по комплекции схож :(
Дзюба с Иброй тоже себя сравнивает в мечтах))
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:08
Кто высказал это мнение,
тому от Заремы премия...
Конфедерат
Конфедерат
08 мая в 15:06
лучше б с кристиной сравнил, такой же симулянт
BDA8181
BDA8181
08 мая в 14:53
Чем там в Спаме кормят?! Что такие приходы у игроков)))
oFANATo
oFANATo
08 мая в 14:45
Соболев, тебе до Левандовского, как спартаку до победы в Еврокубке
ermak6848
ermak6848
08 мая в 14:44
Мечтать не вредно
Байкал-38
Байкал-38
08 мая в 14:39
Если бы Соболев сравнил себя с Роналду или с Неймаром в качестве "дельфина", тогда бы ещё понятно было бы. Но сравнивать себя с бойцом на поле это как минимум не уважение к футболу.
Всё, Соболю башню окончательно снесло от свинославы... такого опустившегося игрока давно в нашем чемпионате не было!
Рязань 062
Рязань 062
08 мая в 14:28
Левандовски не ныряет , не падает и не орет благим матом на весь стадион когда его чуть задели. и еще Левандовски Мастер с большой буквы, в отличии от этого игрока.
311
311
08 мая в 14:28
Соболев как Левандовски, только из дерева!)
beefs
beefs
08 мая в 14:18
рановато начал себя сравнивать со звездами...
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