Соболев сравнил себя с Левандовски .

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, чем он похож на форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, всё кажется очень простым. Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное.
Напомним, что Соболев забивает в среднем каждые 69 минут в РПЛ в 2021 году.
-" Я похож на Левандовски , я похож на Левандовски , разве , что только ростом " - сказал он журналистам.
-" Я похож на Левандовски , я похож на Левандовски , разве , что только ростом " - сказал он журналистам.
Он же вам сказал:
"Мне до Левандовски очень далеко."
Он же вам сказал:
"Мне до Левандовски очень далеко."
Дзюба с Иброй тоже себя сравнивает в мечтах))
Дзюба с Иброй тоже себя сравнивает в мечтах))
тому от Заремы премия...
тому от Заремы премия...
Всё, Соболю башню окончательно снесло от свинославы... такого опустившегося игрока давно в нашем чемпионате не было!
Всё, Соболю башню окончательно снесло от свинославы... такого опустившегося игрока давно в нашем чемпионате не было!