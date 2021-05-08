Соболев сравнил себя с Левандовски .

Нападающий «Спартака» поделился мнением о том, чем он похож на форварда «Баварии» .

Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, всё кажется очень простым. Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное.