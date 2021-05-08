Пономарев: «Заболотный не нужен ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» в стан армейцев.

Заболотный не нужен ЦСКА . Он не того уровня. Ему нужны края, ему нужны прострелы. А у нас таких нет, у нас другая игра. Совершенно другая манера. Заболотный для комбинационной игры не годится. Антон не умеет создавать моменты, он может только подставить ногу или голову. Лучше остаться в «Сочи»? Да, это его уровень. Заболотный не армейского уровня, он у нас надолго не задержится. Антон Заболотный — игрок сборной? Ой, и Ахметов тоже игрок сборной. Это не показатель.