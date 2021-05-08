Пономарев: «Заболотный не нужен ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного в стан армейцев.
Заболотный не нужен ЦСКА. Он не того уровня. Ему нужны края, ему нужны прострелы. А у нас таких нет, у нас другая игра. Совершенно другая манера. Заболотный для комбинационной игры не годится. Антон не умеет создавать моменты, он может только подставить ногу или голову. Лучше остаться в «Сочи»? Да, это его уровень. Заболотный не армейского уровня, он у нас надолго не задержится. Антон Заболотный — игрок сборной? Ой, и Ахметов тоже игрок сборной. Это не показатель.
Да и на сегодняшний день уровень Сочи намного выше уровня ЦСКА!!!
Пономарёв своими высказываниями давно уже доказал, что живёт где то в своём мире, где то в прошлом.
Да и на сегодняшний день уровень Сочи намного выше уровня ЦСКА!!!
Пономарёв своими высказываниями давно уже доказал, что живёт где то в своём мире, где то в прошлом.
Откуда Вове знать , какую игру будет ставить Олич??? Так что все домыслы можно пока откинуть в сторону. Поживем, увидим чем нас Олич удивит.
Всем здоровья.
Откуда Вове знать , какую игру будет ставить Олич??? Так что все домыслы можно пока откинуть в сторону. Поживем, увидим чем нас Олич удивит.
Всем здоровья.