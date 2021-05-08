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Пономарев: «Заболотный не нужен ЦСКА»

08 мая 2021, 14:13

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного в стан армейцев.

Заболотный не нужен ЦСКА. Он не того уровня. Ему нужны края, ему нужны прострелы. А у нас таких нет, у нас другая игра. Совершенно другая манера. Заболотный для комбинационной игры не годится. Антон не умеет создавать моменты, он может только подставить ногу или голову. Лучше остаться в «Сочи»? Да, это его уровень. Заболотный не армейского уровня, он у нас надолго не задержится. Антон Заболотный — игрок сборной? Ой, и Ахметов тоже игрок сборной. Это не показатель.

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желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ STVA 1 (раскрыть)
08 мая в 18:20
грядут смутные времена(((
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:34
Два дельфина = голу.
Байкал-38.
Байкал-38.
08 мая в 15:33
На данный момент в ЦСКА нет и близко нападающего уровня Заболотного, хотя и сам Антон среднего уровня.
Да и на сегодняшний день уровень Сочи намного выше уровня ЦСКА!!!
Пономарёв своими высказываниями давно уже доказал, что живёт где то в своём мире, где то в прошлом.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 мая в 15:31
В этом сезоне? Одной ничьей,одним поражением и седьмым местом.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 15:23
А кто же тогда нужен. Пономарев давно превратился в армейского Рейнгольда. Кроме пессимизма от него ничего не исходит.
Откуда Вове знать , какую игру будет ставить Олич??? Так что все домыслы можно пока откинуть в сторону. Поживем, увидим чем нас Олич удивит.
Всем здоровья.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Союзник противников (раскрыть)
08 мая в 15:22
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    08 мая в 15:14
    Возможно приобретение Заболотного не только попытка усилить нападение, но и тщательно продуманный ход какой-то пиар-компании, пока недоступный для понимания у большинства болельщиков.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    08 мая в 15:10
    Ещё тебе раз говорю :ОН-киргиз.
    Союзник противников
    Союзник противников
    08 мая в 15:09
    Жалует царь,да не жалует псарь.А решает БезСпешкин.
    oFANATo
    oFANATo
    08 мая в 14:42
    Если Заболотный вернётся в родной клуб, только сезон покажет нужен был или нет.
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 мая в 14:38
    верно старый говорит))
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    08 мая в 14:23
    И про казаха правильно заметил.
    STVA 1
    STVA 1
    08 мая в 14:16
    Задним умом все сильны! Орешкину он нужен похоже!
    LOpp
    LOpp
    08 мая в 14:15
    Когда речь идёт о такой легенде, то тут вопрос надо ставить по другому: нужен ли цска Заболотному?
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