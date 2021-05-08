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Лещенко: «„Динамо“ попадёт в еврокубки, иначе зачем стадион такой строили?»

08 мая 2021, 13:50

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил шансы московского «Динамо» на попадание в еврокубки.

Сейчас трудно что-либо прогнозировать, всё нестабильно: то яркие победы, то бездарные проигрыши. Я очень надеюсь, что мы сегодня победим. У «Динамо» сложная концовка сезона — «Локомотив» и ЦСКА. Если выиграем, то есть какой-то шанс остаться в еврокубках. Это будет трудно, но очень надеюсь. Верю, что попадём в еврокубки, иначе зачем строили такой стадион? Обидно, что это не будет востребовано до конца.

Что касается слабого конца сезона у «Динамо», думаю, ресурс уже ослаб. Молодёжь, которая играла в начале на кураже, очень перспективная, но так бывает. К молодым ребятам уже привыкли, поначалу соперники не знали, что от них ожидать, а теперь все просчитали, страхуются, играют против них активно. Из-за этого стало тяжелее. Может, удача отвернулась, и такое бывает. Печально, когда в матче 16 ударов по воротам, а голов ноль. Надо поговорить со Шварцом, какой он анализ сделает, многое определяет психология и кураж.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
08 мая в 16:36
Тогда и Мордовию и Балтику и Ротор в Еврокубки срочно. И вообще создать новый еврокубок Лига Стадионов.
stanichnik
stanichnik
08 мая в 14:34
Если Для Лещенко главный критерий и основной мотив пропадания в Еврокубки это наличие нового стадиона, но ведь и футбольные клубы Сочи и Рубин тоже могут похвастать новыми комфортными стадионами. Здесь Лев Валерьянович погорячился, прошедшие два тура дали исчерпывающий ответ, что в Европу ещё пока рано. Необходимо показывать стабильный победный результат с равными по силам соперниками. Неумение реализовывать созданные многочисленные голевые моменты говорит об отсутствии должного мастерства, а не об отсутствии везения. Предстоящий годик надо посвятить наигрыванию состава и постановке грамотной игры, а не бестолковой беготне и прессингу о котором постоянно твердит Шварц.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 14:15
А причем тут стадион??? Мордовии тоже стадион построили , а они даже в ФНЛ попасть не могут. У Балтики новый стадион и где Балтика. Стадион - это не гарантия удачных выступлений , желание играть в ЕК надо подтверждать игрой, а не тыкать пальцем в новый стадион. Посмотрим как проведут оставшиеся две игры динамовцы.
Всем здоровья.
swed27
swed27
08 мая в 14:04
Еврокубки... Динамо... Зачем? Чтобы опростоволосится в первом отборочном раунде в каком-нибудь Ереване? Сначала надо научится обыгрывать середняков типа Рубина и Сочи. Ну и Кубок России хотя бы взять для приличия Как ни крути а менты не готовы выступать достойно в Европе
ДСА
ДСА
08 мая в 13:55
А в еврокубках их поджидает Локомотив, но из Тбилиси...
mensk
mensk
08 мая в 13:53
Это еще "вилами по воде".
Little Caprice
Little Caprice
08 мая в 13:52
Уже попадали. Вся Грузия до сих пор смеётся.
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