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Геркус: «Для нынешнего „Локо“ контратака – это хлеб с маслом»

08 мая 2021, 14:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с московским «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

Сегодня один из самых интересных матчей концовки чемпионата. Два московских клуба решают судьбу медалей для «Локо» и места в еврокубках для «Динамо». Интерес представляют действия тренеров: Николича и Шварца.

«Локо» Николича вполне успешно применял 4-4-2 – ромб до самого последнего матча, в котором Семак успешно применил «противоромбное»: перегруз флангов, атаки с флангов, удары с углов штрафной, навесы на дальнюю. Отмечу акцентированную игру против выбранных условных «слабых мест». Применять ли ромб дальше, тем более что в отсутствие краеугольного элемента этой конструкции, да и всего «Локо» в целом — Гжегожа Крыховяка — или придумать что-то другое? Вот дилемма стоящая сегодня перед тренером «Локо».

Шварц, в свою очередь, в очередной раз потерял очки из-за отсутствия баланса в оборонительной фазе. Дыры в динамовской обороне, которые регулярно вскрываются остро контратакующими соперниками можно прикрыть, только меняя ритм игры, может быть, даже осознанно отказавшись от игры первым номером. А уж для нынешнего «Локо» контратака – это хлеб с маслом. Они с удовольствием будут предлагать «Динамо» играть в атаку.

Такой план «Локо» с успехом применил со «Спартаком» и дважды с ЦСКА. «Динамо» предстоит сильно подумать, как не попасться в этот же сценарий. Другими словами, очень интересная игра по замыслам сторон, и, разумеется, по тому, как замыслы воплощаются в жизнь. Дождливый день = прекрасная футбольная погода, предвкушение битвы идей, а высочайшие ставки делают этот матч обязательным к просмотру.

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Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:42
М-да,а паюсной икры им с высот наложили на бутерброд бакланы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 14:12
Это так и есть
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