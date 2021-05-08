Геркус: «Для нынешнего „Локо“ контратака – это хлеб с маслом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с московским «Динамо» в 29-м туре РПЛ .

Сегодня один из самых интересных матчей концовки чемпионата. Два московских клуба решают судьбу медалей для «Локо» и места в еврокубках для «Динамо». Интерес представляют действия тренеров: Николича и Шварца.

«Локо» Николича вполне успешно применял 4-4-2 – ромб до самого последнего матча, в котором Семак успешно применил «противоромбное»: перегруз флангов, атаки с флангов, удары с углов штрафной, навесы на дальнюю. Отмечу акцентированную игру против выбранных условных «слабых мест». Применять ли ромб дальше, тем более что в отсутствие краеугольного элемента этой конструкции, да и всего «Локо» в целом — Гжегожа Крыховяка — или придумать что-то другое? Вот дилемма стоящая сегодня перед тренером «Локо».

Шварц, в свою очередь, в очередной раз потерял очки из-за отсутствия баланса в оборонительной фазе. Дыры в динамовской обороне, которые регулярно вскрываются остро контратакующими соперниками можно прикрыть, только меняя ритм игры, может быть, даже осознанно отказавшись от игры первым номером. А уж для нынешнего «Локо» контратака – это хлеб с маслом. Они с удовольствием будут предлагать «Динамо» играть в атаку.