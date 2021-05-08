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Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Заболотный — это усиление для „армейцев“»

08 мая 2021, 14:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов порассуждал о предстоящем матче «армейцев» в 29-м туре РПЛ с «Краснодаром» и оценил возможный трансфер нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

Возвращение Ганчаренко на 3-ю Песчаную должно отойти на второй план — не нужно уделять внимание персоналиям. ЦСКА нужно прежде всего выиграть и попасть в еврокубки, а против кого играть — неважно. Сегодня не сыграет Влашич — это большая проблема. Он является системообразующим игроком и главной атакующей силой ЦСКА. Матч будет очень непростым.

Для «армейцев» сейчас решающий этап чемпионата в целом, поэтому обе игры: с «Краснодаром» и «Динамо» — определяющие. Всё будет зависеть от двух оставшихся туров: в последнем туре ЦСКА играет с «Динамо» — это традиционно неудобный соперник для «армейцев».

Что касается Заболотного, то, если селекционный отдел ЦСКА решил, что Заболотный сможет помочь команде — значит так тому и быть. Если сравнивать Заболотного, Чалова и Рондона в нынешних кондициях, то Антон — это усиление для ЦСКА. Для каждого футболиста есть команда, в которой он чувствует себя комфортно: всё время играет в основном составе и стабильно забивает — для форварда это самое главное. Заболотный хорошо адаптировался в «Сочи», постоянно забивает. Нельзя однозначно сказать, пойдёт ли ему на пользу смена команды.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
08 мая в 15:30
Не знаю. как насчет усиления, но исполнить умеет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 15:29
Это личное мнение уважаемого Кузнецова но врядли все его разделяют.
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:08
Какие уже Еврокубки,какой Ханчарэнка,какой Зе Болотный? Ужас,чем люди живут!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 14:53
Теперь уже да...
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