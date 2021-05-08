Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Заболотный — это усиление для „армейцев“»

Бывший полузащитник ЦСКА порассуждал о предстоящем матче «армейцев» в 29-м туре РПЛ с «Краснодаром» и оценил возможный трансфер нападающего «Сочи» .

Возвращение Ганчаренко на 3-ю Песчаную должно отойти на второй план — не нужно уделять внимание персоналиям. ЦСКА нужно прежде всего выиграть и попасть в еврокубки, а против кого играть — неважно. Сегодня не сыграет Влашич — это большая проблема. Он является системообразующим игроком и главной атакующей силой ЦСКА . Матч будет очень непростым.

Для «армейцев» сейчас решающий этап чемпионата в целом, поэтому обе игры: с «Краснодаром» и «Динамо» — определяющие. Всё будет зависеть от двух оставшихся туров: в последнем туре ЦСКА играет с «Динамо» — это традиционно неудобный соперник для «армейцев».