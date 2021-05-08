Грушевский одобряет переход Заболотного в ЦСКА

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» в московскую команду.

Может, это тот случай, когда совпали интересы ЦСКА и желание Антона Заболотного. Вы знаете, у него есть некая особенность. Он имеет много голевых моментов, но низкий процент их реализации. Если процент реализации будет соответствовать ожиданиям болельщиков, то это будет очень хорошей новостью. Антон Заболотный — воспитанник ЦСКА , россиянин, игрок сборной. Все это не режет слух. От этого перехода, мне кажется, будут довольный болельщики ЦСКА и Станислав Саламович Черчесов. У Антона этот сезон хороший. А его вызов в сборную — это наиболее объективная характеристика того, что сезон удался.