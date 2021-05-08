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Грушевский одобряет переход Заболотного в ЦСКА

08 мая 2021, 14:54

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного в московскую команду.

Может, это тот случай, когда совпали интересы ЦСКА и желание Антона Заболотного. Вы знаете, у него есть некая особенность. Он имеет много голевых моментов, но низкий процент их реализации. Если процент реализации будет соответствовать ожиданиям болельщиков, то это будет очень хорошей новостью. Антон Заболотный — воспитанник ЦСКА, россиянин, игрок сборной. Все это не режет слух. От этого перехода, мне кажется, будут довольный болельщики ЦСКА и Станислав Саламович Черчесов. У Антона этот сезон хороший. А его вызов в сборную — это наиболее объективная характеристика того, что сезон удался.

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MACBARTON
MACBARTON
14 мая в 21:54
Легенда ЗЕ едет покорять Москву)))
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ морозз (раскрыть)
08 мая в 18:47
    David Young
    David Young ответ Юрий Горбунов (раскрыть)
    08 мая в 17:25
    В данном случае он не сказать чтобы совсем неправ.
    морозз
    морозз
    08 мая в 17:23
    Вот я не понимаю, неужели кони довольны этим будущим трансфертом?
    Юрий Горбунов
    Юрий Горбунов
    08 мая в 16:42
    Грушевскому пора в думу баллотироваться. Убедительно выдавать белое за чёрное и при этом делать вид, что сам в это веришь, качество присущее любому действующему депутату.
    mortid
    mortid
    08 мая в 15:19
      drug01
      drug01
      08 мая в 15:10
      Его слово веское
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
      08 мая в 15:06
      Ну да,для смеху.Это его хлеб.
      Союзник противников
      Союзник противников
      08 мая в 15:05
      Перестаньте публиковать мнения этого унылого шута,он всё равно всегда "колышется вместе с линией партии".Хоть один его "прогноз" оправдался? Нет!!!
      shlomo
      shlomo
      08 мая в 15:04
      Непонятный переход...по блату наверное...
      ДАША Д
      ДАША Д
      08 мая в 14:59
      Этот специалист посильнее других будет.
      Ironigor
      Ironigor
      08 мая в 14:58
      Юморист одобрил !!!)))
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