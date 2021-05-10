«Вест Хэм» хочет взять у «Челси» Абрахама в аренду

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что «Вест Хэм» заинтересован в подписании нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.
«Молотобойцы» хотят взять 23-летнего футболиста ближайшим летом в аренду.
Напомним, ранее Абрахамом также интересовался «Милан».
Все их только танцуют, но продать Марина никого не может.
Большинство этих игроков ждет в будущем гордое звание свободного агента, если не продадут годам к 30 за копейки.
Все их только танцуют, но продать Марина никого не может.
Большинство этих игроков ждет в будущем гордое звание свободного агента, если не продадут годам к 30 за копейки.