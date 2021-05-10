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«Вест Хэм» хочет взять у «Челси» Абрахама в аренду

10 мая 2021, 10:46

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что «Вест Хэм» заинтересован в подписании нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.

«Молотобойцы» хотят взять 23-летнего футболиста ближайшим летом в аренду.

Напомним, ранее Абрахамом также интересовался «Милан».

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Накир
Накир
10 мая в 12:33
Лучше бы наверное в Милан
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
10 мая в 11:21, ред.
Смысл от этих аренд в таком возрасте, Батшуай так и не купили, Дринка тоже, а еще Бакайко, Баркли, Лофтус Чик, Томори, Дзапакоста, Баба Рахман, Моузес, Кеннеди. За все те деньги можно Мбапе или Холланда купить, а по факту имеем неликвид, который ходит из аренды в аренду по разным клубам.
Все их только танцуют, но продать Марина никого не может.
Большинство этих игроков ждет в будущем гордое звание свободного агента, если не продадут годам к 30 за копейки.
КЭТиК
КЭТиК
10 мая в 10:55
Уж лучше продать, но никто не покупает.
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