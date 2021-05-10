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Магуайр впервые не смог доиграть матч АПЛ в составе МЮ

10 мая 2021, 10:01
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник МЮ Харри Магуайр получил травму в недавнем матче АПЛ против «Астон Виллы».

Любопытно, что футболист впервые не смог доиграть поединок в футболке МЮ в рамках АПЛ. Ранее он провел 71 встречу подряд без замен в данном турнире.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 10:02
Это был не его день!
Ironigor
Ironigor
10 мая в 10:02
Ну а что делать, скорейшего выздоровления.
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