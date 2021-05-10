Магуайр впервые не смог доиграть матч АПЛ в составе МЮ

Защитник МЮ Харри Магуайр получил травму в недавнем матче АПЛ против «Астон Виллы».
Любопытно, что футболист впервые не смог доиграть поединок в футболке МЮ в рамках АПЛ. Ранее он провел 71 встречу подряд без замен в данном турнире.
|Астон Вилла1 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Защитник МЮ Харри Магуайр получил травму в недавнем матче АПЛ против «Астон Виллы».
Любопытно, что футболист впервые не смог доиграть поединок в футболке МЮ в рамках АПЛ. Ранее он провел 71 встречу подряд без замен в данном турнире.