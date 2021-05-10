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Жиго: «„Спартак“ не должен думать о какой-то ничьей с „Ахматом“»

10 мая 2021, 23:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями после матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

Такая тяжёлая игра против таких команд как «Арсенал» и «Химки» — характерная черта. Они глубоко обороняются, бегут в контратаки. С ними всегда не просто и они создают проблемы для нашей обороны. Но самое главное, что мы выиграли и была хорошая игра.

Глушенкову я ничего не сказал. Да, он сегодня забил, а потом получил красную карточку. Это, безусловно, сыграло нам на руку.

У «Химок» сегодня был один очень хороший момент, когда мы потеряли мяч в центре поля и у них пошла атака. Я на секунду потерял нападающего из вида. Безусловно, Конате хороший игрок, но говоря о нашей игре хочу сказать, что когда мы всей командой не делаем контрпрессинг — это создаёт проблемы для нашей обороны.

У нас и выбора особо нет, только выходить и биться против «Ахмата». Играть только на победу, мы не должны думать о какой-то ничьей. В Грозном всегда играть непросто, но нужно выходить и делать своё дело, если мы хотим попасть в отбор Лиги чемпионов.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Нам ещё нужно получить этот билет в Лигу чемпионов: занять второе место и пройти отбор. Всё шаг за шагом.

Мы все знали, что сегодня последняя домашняя игра для Доменико. Но мы ещё поедем с ним в Грозный и поблагодарим его, скажем ему какие-то слова. Я помню, что когда он пришёл у нас были тяжёлые времена. То, что он сделал для клуба, за это мы должны сказать ему спасибо.

Мой контракт? Хороший вопрос. Я рад быть в «Спартаке», получаю удовольствие от каждой игры. Давайте закончим этот сезон и посмотрим, что будет с отбором в Лигу чемпионов. У меня ещё год контракта, а дальше посмотрим.

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Все комментарии
galem72
galem72
11 мая в 10:42
Хороший настрой. Осталось только, чтобы он совпал с действиями на траве. Удачи ребятам!
ABir
ABir
11 мая в 01:02
Абсолютно правильный подход на матч с Ахматом- играть только на победу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 23:19
Сегодня соскочили чудом !
25процентный клоун
25процентный клоун
10 мая в 23:15
Жиго и Ларссон это костяк, оставить любой ценой
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