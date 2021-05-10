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«Я не хотел грубости». Глушенков — об удалении в матче со «Спартаком»

10 мая 2021, 23:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Сегодня, 10 мая, «Спартак» одержал волевую победу над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

На 37-й минуте полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который ранее открыл счёт в матче, получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

Позже Глушенков разместил в сториз своего инстаграма фото эпизода с удалением, подписав его: «Это футбол, это эмоции, не хотел грубости».

«Спартак» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ suiw (раскрыть)
11 мая в 13:59
Агент под прикрытием ? Цель оправдывает средства ? )))))
galem72
galem72
11 мая в 11:15
Истеричный идиот! Зачем же так грубо играть, тем более против своих?!
Сп62
Сп62
11 мая в 07:42
Обратно в Спартак возьмут с испытательным сроком и с карантином.
Comentarios
Comentarios
11 мая в 02:33
Ну вообще то нехило зарядил в пах
ABir
ABir
11 мая в 01:22
Не смог совладать со своими эмоциями в ответственный для Химок момент. Поэтому и играет не в Спартаке, а в Химках
suiw
suiw
11 мая в 01:16
Специально удалился, чтобы своим помочь
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 мая в 01:05
Со стороны казалось ,что Макс на Айртона зуб имел уже до этого момента . С каким остервенением он на бразильца бросался 7! Так со своими одноклубниками не поступают на ровном месте !
Ironigor
Ironigor
11 мая в 00:55
Поздно. А извинится стоило .
Leha-ha50
Leha-ha50
10 мая в 23:57
Не хотел бы не ударил бы , отговорка это - определенно.
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