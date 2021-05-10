«Я не хотел грубости». Глушенков — об удалении в матче со «Спартаком»

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10 мая 2021, 23:55

Сегодня, 10 мая, «Спартак» одержал волевую победу над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ .

На 37-й минуте полузащитник «Химок» , который ранее открыл счёт в матче, получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

Позже Глушенков разместил в сториз своего инстаграма фото эпизода с удалением, подписав его: «Это футбол, это эмоции, не хотел грубости».

«Спартак» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.