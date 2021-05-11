Рэшфорд: «Мне было трудно показывать свою лучшую игру при Моуриньо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметил, что прагматичный стиль игры экс-наставника МЮ не позволял англичанину проявить себя в атаке.

Я думаю, что мы показываем свой лучший футбол тогда, когда получаем свободу в атаке.

Я бы сказал, что под руководством Жозе всё было немного в виде (Прим. — указывает пальцем) «ты играешь там, ты играешь вон там, а ты — вон там».

Да, ты можешь делать свою работу, но мне было трудно показывать мой лучший футбол.