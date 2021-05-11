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Рэшфорд: «Мне было трудно показывать свою лучшую игру при Моуриньо»

11 мая 2021, 07:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил, что прагматичный стиль игры экс-наставника МЮ Жозе Моуриньо не позволял англичанину проявить себя в атаке.

Я думаю, что мы показываем свой лучший футбол тогда, когда получаем свободу в атаке.

Я бы сказал, что под руководством Жозе всё было немного в виде (Прим. — указывает пальцем) «ты играешь там, ты играешь вон там, а ты — вон там».

Да, ты можешь делать свою работу, но мне было трудно показывать мой лучший футбол.

Недавно сообщалось, что Моуриньо, который по окончании этого сезона возглавит «Рому», хочет пригласить в римский клуб двух игроков «Манчестер Юнайтед».

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КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 08:20
Моуриньо слишком переоцененный тренер.
SHMEL258
SHMEL258
11 мая в 07:51
Почему-то критика тренера начинается зачастую после его ухода...
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