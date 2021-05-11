Рэшфорд: «Мне было трудно показывать свою лучшую игру при Моуриньо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил, что прагматичный стиль игры экс-наставника МЮ Жозе Моуриньо не позволял англичанину проявить себя в атаке.
Я думаю, что мы показываем свой лучший футбол тогда, когда получаем свободу в атаке.
Я бы сказал, что под руководством Жозе всё было немного в виде (Прим. — указывает пальцем) «ты играешь там, ты играешь вон там, а ты — вон там».
Да, ты можешь делать свою работу, но мне было трудно показывать мой лучший футбол.
Недавно сообщалось, что Моуриньо, который по окончании этого сезона возглавит «Рому», хочет пригласить в римский клуб двух игроков «Манчестер Юнайтед».