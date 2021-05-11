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Мане: «Это худший сезон в моей карьере»

11 мая 2021, 06:51

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане признался, что проводит не самый удачный сезон.

Это худший сезон в моей карьере. Я должен это признать. Если вы спросите меня, в чём дело, я с трудом найду ответ. Лично я не знаю.

Я всегда старался сохранять позитив, независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Но я постоянно сомневаюсь в себе. Я даже прошёл тест, чтобы оценить своё тело. Правильно ли я питаюсь, не изменилось ли что-нибудь? Но результаты тестов показали, что всё в порядке.

Мне нужно смириться с тем, что в жизни бывают взлёты и падения. Я буду продолжать усердно работать — и, возможно, со временем всё наладится.

Ранее Мане заявлял, что не планирует покидать «Ливерпуль» по окончании этого сезона.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
11 мая в 08:58
Сезон не самый лучший.. Но нужно помнить каким Ливерпуль был лет 7-8 назад. Когда я начинал болеть за клуб, то Ливерпуль был на 7 месте в АПЛ. А сейчас каждый сезон претендует на чемпионство.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 07:42
Худший сезон для всего клуба.
mihaluch
mihaluch
11 мая в 07:30
Не надо переживать будет ещё хуже.
Hamman
Hamman ответ alexgurzan (раскрыть)
11 мая в 07:15
Уверен вы будете удивлены...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 мая в 07:13
Все плохо играют.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
11 мая в 07:02
Не надо напрягаться. Плохо, когда все одинаково.
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