Мане: «Это худший сезон в моей карьере»

Форвард «Ливерпуля» признался, что проводит не самый удачный сезон.

Это худший сезон в моей карьере. Я должен это признать. Если вы спросите меня, в чём дело, я с трудом найду ответ. Лично я не знаю.

Я всегда старался сохранять позитив, независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Но я постоянно сомневаюсь в себе. Я даже прошёл тест, чтобы оценить своё тело. Правильно ли я питаюсь, не изменилось ли что-нибудь? Но результаты тестов показали, что всё в порядке.

Мне нужно смириться с тем, что в жизни бывают взлёты и падения. Я буду продолжать усердно работать — и, возможно, со временем всё наладится.