Эрик Гарсия подписал предварительный контракт с «Барселоной»

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11 мая 2021, 11:17

Защитник «Манчестер Сити» перейдёт в «Барселону».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, футболист подписал предварительный контракт с каталонским клубом до 2026 года. Новый президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта одобрил сделку. Официально о переходе защитника будет объявлено после завершения сезона.

Отмечается, что ни один другой клуб не вёл переговоры с Гарсией, а сам игрок был заинтересован в переходе только в «Барселону».