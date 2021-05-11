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Эрик Гарсия подписал предварительный контракт с «Барселоной»

11 мая 2021, 11:17

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перейдёт в «Барселону».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, футболист подписал предварительный контракт с каталонским клубом до 2026 года. Новый президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта одобрил сделку. Официально о переходе защитника будет объявлено после завершения сезона.

Отмечается, что ни один другой клуб не вёл переговоры с Гарсией, а сам игрок был заинтересован в переходе только в «Барселону».

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Все комментарии
3ton
3ton
11 мая в 12:29, ред.
Хороший трансфер .
Ещё надо нападающий .
Ironigor
Ironigor
11 мая в 11:51
Хороший трансфер для Барсы. А для обороны просто необходим.
A.S.A
A.S.A
11 мая в 11:48
Хорошее усиление обороны. Барселону можно поздравить с данным трансфером.
Мessi 10
Мessi 10
11 мая в 11:23
Интересы совпали, ну и замечательно. Барселоне, чтобы бороться за трофеи, архиважно выстраивать новую оборону.
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