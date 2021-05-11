Боярский заступился за Глушенкова

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал гневную реакцию болельщиков на гол нападающего «Химок» в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ .

Форвард не скрывал эмоций после забитого гола, хотя основные права на игрока принадлежат именно московскому клубу.

Болельщики «Спартака» лезут в ту ипостась, которая им неподвластна. Это не их ума дело! От них нужна поддержка команды. Но им точно не нужно лезть в разборки, которые касаются руководства команды. С какой стати нужно травить Глушенкова и Мирзова? Это достойные спортсмены! Они же живые люди.