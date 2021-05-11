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Боярский заступился за Глушенкова

11 мая 2021, 11:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал гневную реакцию болельщиков на гол нападающего «Химок» Максима Глушенкова в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.

Форвард не скрывал эмоций после забитого гола, хотя основные права на игрока принадлежат именно московскому клубу.

Болельщики «Спартака» лезут в ту ипостась, которая им неподвластна. Это не их ума дело! От них нужна поддержка команды. Но им точно не нужно лезть в разборки, которые касаются руководства команды. С какой стати нужно травить Глушенкова и Мирзова? Это достойные спортсмены! Они же живые люди.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
11 мая в 14:39
Я не в курсе, чтобы кто то из болельщиков обиделся на Максима за гол.
mortid
mortid
11 мая в 12:38
А зачем разные актёры, певцы и клоуны лезут в ту ипостась, которая им неподвластна? Занимайтесь своим делом, развлекайте народ.
makkie
makkie
11 мая в 12:36
Гневную реакцию?
Лично мне всё равно, что забил именно Глушенков. Он же даже не праздновал взятие ворот. О чем тут говорить? Боярский явно не в теме и лезет туда, куда не следует.
за
за
11 мая в 12:34
Боярский заТУПИЛся за Глушенкова.
за
за
11 мая в 11:50, ред.
Шляпу наболтала говорящая шляпа.
beefs
beefs
11 мая в 11:38
порадовался, затем испугался и подыграл...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 11:38
Нормально всё будет...
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