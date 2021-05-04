Хавбек «Арсенала» Ломовицкий изолирован из-за симптомов ОРВИ

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о том, кто числится в лазарете тульской команды.

Сейчас в лазарете три футболиста. Роберт Бауэр не сыграл со «Спартаком» из-за болей в пояснице, которые почувствовал на предыгровой тренировке. Сейчас Роберт активно восстанавливается, надеемся, он сможет принять участие в матче с «Рубином».

У Александра Ломовицкого, который также не играл со «Спартаком», проявился симптом ОРВИ . Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра, в ближайшее время он пройдёт дополнительное тестирование к матчу с «Рубином». Отмечу, что самочувствие у Ломовицкого хорошее.

Георгий Костадинов в игре со «Спартаком» повредил голеностоп. Сегодня в Москве он проходит медобследование, после которого станут понятны сроки восстановления. Однако могу предположить, что к субботнему матчу с «Рубином» болгарский полузащитник вряд ли успеет вернуться в состав.