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Хавбек «Арсенала» Ломовицкий изолирован из-за симптомов ОРВИ

04 мая 2021, 18:37

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о том, кто числится в лазарете тульской команды.

Сейчас в лазарете три футболиста. Роберт Бауэр не сыграл со «Спартаком» из-за болей в пояснице, которые почувствовал на предыгровой тренировке. Сейчас Роберт активно восстанавливается, надеемся, он сможет принять участие в матче с «Рубином».

У Александра Ломовицкого, который также не играл со «Спартаком», проявился симптом ОРВИ. Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра, в ближайшее время он пройдёт дополнительное тестирование к матчу с «Рубином». Отмечу, что самочувствие у Ломовицкого хорошее.

Георгий Костадинов в игре со «Спартаком» повредил голеностоп. Сегодня в Москве он проходит медобследование, после которого станут понятны сроки восстановления. Однако могу предположить, что к субботнему матчу с «Рубином» болгарский полузащитник вряд ли успеет вернуться в состав.

Ломовицкий выступает за «Арсенал» на правах аренды из «Спартака».

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Все комментарии
minai
minai
04 мая в 21:01, ред.
Из лазарета выйдет уже в пердиве.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
04 мая в 20:17
уже прогресс написать, что это ОРВИ
sv_1969
sv_1969
04 мая в 19:22
Здоровья парню и только здоровья!
112910415
112910415
04 мая в 18:48
будь здоров, Александр !
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