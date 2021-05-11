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Отец Месси и Лапорта ведут переговоры о продлении контракта Лео с «Барсой»

11 мая 2021, 21:13

«Барселона» и Хорхе Месси, отец форварда команды Лионеля Месси, уже начали переговоры о продлении контракта аргентинского игрока.

Diario Sport сообщает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта и Хорхе Месси в последние дни провели различные переговоры, в которых коснулись определения будущей связи игрока с клубом. Однако отмечается, что окончательное предложение, как экономическое, так и спортивное, зависит от результатов финансовых реформ, которые проводятся в клубе.

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
12 мая в 06:27
значит барса в полном дерме
амурец
амурец
12 мая в 01:47
что и следовало ожидать, когда выяснилось, что никому то этот инопланетянин и не нужен
Oplot
Oplot ответ Project Pandora (раскрыть)
11 мая в 23:18
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Oplot (раскрыть)
    11 мая в 23:08, ред.
    Большинство людей признаёт наличие бога, но это не доказывает его наличия.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 мая в 23:01
    Ему уже четвёртый десяток прёт, а за него всё папка разговоры ведёт...
    Oplot
    Oplot ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    11 мая в 22:02
    Он готов идти на понижение зп,там был разговор про 50 процентов.Это ни очем не говорит?он как был так и остается лучшим.Большинство игроков это признает
    волгодон 2
    волгодон 2
    11 мая в 21:51, ред.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Oplot (раскрыть)
    11 мая в 21:48, ред.
    Месси раньше был самым эффективный, сейчас это скандальный 33 летний пешеход который все под свою гребенку берет, и не тянет. + еще доит свой клуб в тяжелые для него времена
    cska1948
    cska1948
    11 мая в 21:42
    Ненасытная семейка! Всё то им бабла мало! За каждый цент торгуются!
    ermak6848
    ermak6848
    11 мая в 21:31
    Тятя - знает, что делать .Его жизнь тоже зависит от % сделки...
    zooveterinar
    zooveterinar
    11 мая в 21:24
    Во!!! Батя суетится!!!
    drug01
    drug01
    11 мая в 21:21
    Всё верно только Барса...
    Oplot
    Oplot ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    11 мая в 21:19
    Ахахах)Месси самый эффективный игрок в мире,сейчас и последние 14-15 лет.Ты о чем вообще?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    11 мая в 21:15
    Это и было очевидно, никому кроме барсы он не нужен уже. Если только в качестве бренда, трансфера на подобие Бэкхэма в ПСЖ
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