Отец Месси и Лапорта ведут переговоры о продлении контракта Лео с «Барсой»

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11 мая 2021, 21:13

«Барселона» и Хорхе Месси, отец форварда команды , уже начали переговоры о продлении контракта аргентинского игрока.

Diario Sport сообщает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта и Хорхе Месси в последние дни провели различные переговоры, в которых коснулись определения будущей связи игрока с клубом. Однако отмечается, что окончательное предложение, как экономическое, так и спортивное, зависит от результатов финансовых реформ, которые проводятся в клубе.

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня.