Клубы РПЛ выступили против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения

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04 мая 2021, 15:55

Клубы РПЛ выступили против возможного включения в состав членов лиги «Оренбурга», который занимает второе место в ФНЛ .

Только «Урал» выступил за включение «Оренбурга» в состав РПЛ , «Сочи» и «Химки» воздержались.