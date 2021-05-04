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Клубы РПЛ выступили против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения

04 мая 2021, 15:55

Клубы РПЛ выступили против возможного включения в состав членов лиги «Оренбурга», который занимает второе место в ФНЛ.

Только «Урал» выступил за включение «Оренбурга» в состав РПЛ, «Сочи» и «Химки» воздержались.

Напомним, что стадион «Газовик», на котором выступает «Оренбург», не соответствует требованиям арены для РПЛ из-за вместимости.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
06 мая в 07:01
Стадионы все равно пустые.
Сп62
Сп62
05 мая в 09:48
Исключения могут быть только при форсмажорных обстоятельствах. В своё время Пахтакор оставили в высшей лиги СССР из-за авиакатастрофы команды. В данном случае непрофессионализм руководителей города и клуба не является поводом для подобных исключений.
gentlewolf
gentlewolf
05 мая в 08:56
Иными словами вопреки регламенту можно поступить (не меняя его) если проголосуют все клубы? Зачем вообше голосовали то?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ bsww (раскрыть)
05 мая в 07:44
Однако сам Зенит голосовал против, ЗА был только Урал
bsww
bsww ответ Сп62 (раскрыть)
05 мая в 00:40
кое-какая особа из руководства Зенита "требовала" разрешить повторно Оренбургу принять участие в РПЛ и сделать повторное исключение из правил, ибо ГАЗПРОМ спонсор и Зенита и Оренбурга, и РПЛ и ТВ
bsww
bsww ответ Анд-м (раскрыть)
05 мая в 00:37
а мне этого мало, я хочу крытый стадион, как в Питере. Чтобы до 25 (±2 дня) декабря и с 15 (±2 дня) января играли и тогда о расширении до 18 команд можно подумать и не будет "провальной" весны, ибо уже в форме будем
-Хостинский-
-Хостинский-
04 мая в 22:50
    n272nm
    n272nm ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    04 мая в 22:10
    Я уже шестой десяток лет живу в Питере. Не надо мне рассказывать сказки про Динамо СПб. Я за свою жизнь ни разу не видел живого болельщика питерского Динамо. Будучи пацанами мы все поголовно болели за Зенит. Те кто болел когда-то за Динамо СПб уже давно на кладбище или ведут по ночам беседы с богом. Орлов - самый лучший тому пример. Он может рассказывать все что угодно. Этот мертворожденный клуб пытались искусственно возродить. Он именно поэтому и накрылся медным тазом потому, что никому был не нужен. В Питере не только Динамо СПб было. На его место можно было поставить условный Турбостроитель или Светлану. Только зачем?! "Один город - одна команда !" - это осознанный выбор петербуржцев. Мы так хотим. Какие могут быть претензии?! Мы же не навязываем той же Москве свое мнение, правда?! Хотя в Москве слишком много команд, на мой взгляд. Это еще хорошо, что не стало ФК Москва и Торпедо. Хотя бы потому, что у нас Россия большая и люди хотят болеть за свои родные команды, а не смотреть чемпионат Москвы.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ n272nm (раскрыть)
    04 мая в 21:48
    В 70-х по распоряжению из института благородных девиц ставку сделали на Зенит и забрали из Динамо Морозова, именно тогда зародилось "один город - одна команда"! Затем в нулевых когда президент Динамо открыто поддержал оппонента Матвиенко на выборах, сразу после выборов прекратилось финансирование Динамо городом, и уже в наши дни, как нам рассказал Орлов, приказ на расформирование поступил из Кремля, и что интересно - после того как Динамо выбил Зенит из кубка России!
    За Динамо болели Шостакович и Бродский, а за Зенит Боярский и Шнур!)
    5 раз в этом веке расформировывали Динамо, и на 5 раз окончательно!
    n272nm
    n272nm ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    04 мая в 21:08
    Тосно мне жалко и это не Санкт-Петербург, а область. А Динамо СПб - изначально мертворожденный клуб. Нет, когда-то он был нормальным, но это было очень давно. Потом, при существующем Зените. он был уже никому не нужен. Я очень рад, что его не стало.
    n272nm
    n272nm ответ за (раскрыть)
    04 мая в 21:05
    Представления не имею. И я не уверен, что стадион принадлежит ФК Оренбург.
    за
    за ответ n272nm (раскрыть)
    04 мая в 20:59
    у дочки газпрома денег не хватило, чтоб еще 3 тысячи кресел поставить за целый год??
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Анд-м (раскрыть)
    04 мая в 20:54
    С ихним барановирусом , так хватит стадиона вместимостью и на пять тысяч!!! Больше всеравно не запускают.!!!
    Сп62
    Сп62
    04 мая в 20:28
    Не понимаю, зачем голосование клубов, если есть правила лицинзирования команд в РПЛ. Там же всё прописано.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    04 мая в 20:16
    Это уже около футбола...
    spartach n1
    spartach n1
    04 мая в 19:33
      mor57
      mor57
      04 мая в 19:29
        stanichnik
        stanichnik
        04 мая в 19:11
        Мы тут на сайте сколь угодно громко и долго можем обсуждать возникшую проблему, но от нас мало, что зависит. Мы можем только дать каждый свою оценку данному решению, на сколько оно справедливое или нет. Есть Регламент, где всё чётко прописано и нужно следовать всем пунктам принятого не вчера, а гораздо раньше, правила лицензирования и допуска футбольных клубов к участию в соревнованиях в РПЛ, а не перекраивать закон под отдельно взятый клуб в связи с вновь открывшимися "два года назад" обстоятельствами. Проблема вместимости стадиона в Оренбурге обозначилась ещё в прошлое участие местной команды в лиге сильнейших. Безусловно фк Оренбург в честной борьбе завоевал право участвовать в РПЛ, но закон есть закон и принцип: "Деточкин виноват, но он не виноват!", в данном случае не работает.
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
        04 мая в 19:04
        Вот и хорошо, пускай пока свои колхозы в порядок приведут а потом прут на повышение. А то привыкли через клубы высасывать бюджетные деньги не вкладывая пр этом не в инфраструктуры не в детские клубы. И получается вырвались на повышение выбили откуда то деньги на существование не проходит и года сожрали всё и начинается нытьё, денег нет помогите нам.
        Анд-м
        Анд-м
        04 мая в 19:03
        Я за то чтобы клуб который хочет принимать команды рпл имел вместимость арены не менее 15 тысяч, если нет, то нафиг такой клуб нужен, если он не готов даже на топовые матчи принять, токое мизерное количество зрителей
        pomor45
        pomor45
        04 мая в 18:55
        Не соответствует требованиям РПЛ - значит оставайся в ФНЛ. Хватит уже примера ФК "Тамбов".
        Союзник противников
        Союзник противников
        04 мая в 18:43
        И это правильно!
        Little Caprice
        Little Caprice
        04 мая в 18:43
        "СТАТЬЯ 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
        10.1. Матчи проводятся на Стадионах, имеющих действующий Сертификат соответствия не ниже 1-й категории, внесённых во Всероссийский Реестр объектов спорта и отвечающих требованиям Технического регламента.

        Обязательные требования, характеризующие категорию стадиона
        Категория Первая ...
        4. Вместимость трибун и пропускная способность КПП не менее 10 000 зрителей.

        УТВЕРЖДЕНО:
        Постановлением Исполкома
        Общероссийской общественной организации
        «Российский футбольный союз»
        № 193/9 от «13» февраля 2020 г."

        Если команда планировала претендовать на выход в РПЛ и знала о требованиях для повышения, то она обязана была подготовиться. Хотели опять ничего не делать и проскочить просто так? Ну что ж, видимо, не прокатит. И поделом.
        bsww
        bsww ответ n272nm (раскрыть)
        04 мая в 18:39
        Ему в прошлый заход в РПЛ сделали исключение, ибо они обязались увеличить вместимость. А они её не сделали
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        04 мая в 18:38
        Тогда какого куя Уфа в ПЛ делает? Там тоже стадиона как такового нет, или вечноскитающийся Тамбов? Двойные стандарты прям
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        04 мая в 18:35, ред.
        А какая, собственно, разница? Наоборот, нужно поддержать Оренбург в их стремлении играть в РПЛ!
        МапС
        МапС
        04 мая в 18:32
        Щас паровозы затеют реконструкцию стадиона и согласно правилам лицензирования должны покинуть вышку? Бред.
        mortid
        mortid
        04 мая в 18:06
        Нечего тогда вообще допускать даже в ФНЛ, команды у которых не соответствуют стандартам РПЛ стадионы. Либо меняйте стандарты по вместимости. Если конечно поле как картофельное, то такие команды вообще лишать профессионального статуса. Пусть создадут свою лигу и разыгрывают на своих полях с одуванчиками какой нибудь кубок ярмарок.
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ За адекватность (раскрыть)
        04 мая в 17:59
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        04 мая в 17:37, ред.
        Роль Тамбова хочет продолжить Оренбург.
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