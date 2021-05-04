Клубы РПЛ выступили против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения

Клубы РПЛ выступили против возможного включения в состав членов лиги «Оренбурга», который занимает второе место в ФНЛ.
Только «Урал» выступил за включение «Оренбурга» в состав РПЛ, «Сочи» и «Химки» воздержались.
Напомним, что стадион «Газовик», на котором выступает «Оренбург», не соответствует требованиям арены для РПЛ из-за вместимости.
Помню как камышинский Текстильщик играл и даже в еврокубки пробился. Желание нормальное все стадионы под общий знаменатель подогнать, но пока реалии таковы, нужно давать и небольшим городам и стадионам играть в РФПЛ, раз заслужили по спортивным принципам.
Помню как камышинский Текстильщик играл и даже в еврокубки пробился. Желание нормальное все стадионы под общий знаменатель подогнать, но пока реалии таковы, нужно давать и небольшим городам и стадионам играть в РФПЛ, раз заслужили по спортивным принципам.
С другой же, пример Тамбова показал, нужна ли нам команда без своего стадиона и болельщиков.
А по поводу меньжевания исполкома тоже складывается двоякое мнение. Если раньше в приоритете была команда РПЛ (когда вылетавший напрямую Анжи занял место снявшегося с чемпионата Амкара), то теперь хотят сделать из ФНЛа. Может, потому, что там могут прийти Торпедо или Балтика, а на вылет стоят менее ценные Уфа-Ротор-Арсенал. Вот и взяли паузу на раздумье, хотя объявлять решение стоило бы ДО события, а не после.
Короче, запасаемся поп-корном, будет интересная подковёрная возня...
С другой же, пример Тамбова показал, нужна ли нам команда без своего стадиона и болельщиков.
А по поводу меньжевания исполкома тоже складывается двоякое мнение. Если раньше в приоритете была команда РПЛ (когда вылетавший напрямую Анжи занял место снявшегося с чемпионата Амкара), то теперь хотят сделать из ФНЛа. Может, потому, что там могут прийти Торпедо или Балтика, а на вылет стоят менее ценные Уфа-Ротор-Арсенал. Вот и взяли паузу на раздумье, хотя объявлять решение стоило бы ДО события, а не после.
Короче, запасаемся поп-корном, будет интересная подковёрная возня...