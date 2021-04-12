РФС 13 апреля рассмотрит скандирование фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

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12 апреля 2021, 12:11

В службе коммуникаций РФС сообщили, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.

Матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 2:0.