РФС 13 апреля рассмотрит скандирование фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

В службе коммуникаций РФС сообщили, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.
Матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Эпизод будет рассмотрен на заседании КДК 13 апреля.
Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.
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Может пора к Маринаду санкции применить?!
Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.
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Может пора к Маринаду санкции применить?!