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РФС 13 апреля рассмотрит скандирование фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

12 апреля 2021, 12:11
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В службе коммуникаций РФС сообщили, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.

Матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Эпизод будет рассмотрен на заседании КДК 13 апреля.

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Romkurch
Romkurch
12 апреля в 13:56
спартак нужно лишить 6-и очков и отправить на седьмое место.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 апреля в 12:45
«Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты.
Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», – сказал Фетисов.
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Может пора к Маринаду санкции применить?!
d_fincher
d_fincher
12 апреля в 12:31, ред.
Он 3 пенальти не поставил. 4 чистых желтых не дал Локомотиву. А скандирование рассмотрят. Офигеть. Какой же цирк наш футбол.
Байкал-38
Байкал-38
12 апреля в 12:21
Свиньи одним словом и это уже не в первый раз!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 апреля в 12:12
болельщики спартака поступили по свински
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