РФС выступил против создания Суперлиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал позицию организации в отношении созданной топ-клубами Суперлиги.
РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.
Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований.
Для меня это ЛЧ начиналось со второго группового этапа
Нереально сильные группы и борьба до последнего матча
А что сейчас ?
Сидишь и ждёшь хорошего футбола до февраля , когда стартует ПО и где будут нормальные сильные пару и такой же футбол .
Групповые этапы слабые и не интересные , мало матчей ТОП .
НХЛ , закрытая лига с лучшими хоккеистами .
Запредельный уровень хоккея и борьбы , я такие матчи в КХЛ вижу очень редко , а ту каждый день кайфуешь .
НБА , тоже самое .
Евролига закрытый турнир , где приглашаю пару новых клубов .
Но когда сделали одну таблицу , Евролига стала очень интересным турниром , потому что каждую неделю по несколько ТОП матчей и ты кайфуешь от наимощнейший игры этих команд .
С Суперлигой будет тоже самое .
Запредельный уровень конкуренции и борьбы .
Нереальный уровень футбола .
Это будет кайф каждую неделю , а не раз месяц или ждать конца сезона .
Когда сильные клубы не раскинуты по чемпионатам , как и футболисты , а собраны в одном месте .
Для меня это ЛЧ начиналось со второго группового этапа
Нереально сильные группы и борьба до последнего матча
А что сейчас ?
Сидишь и ждёшь хорошего футбола до февраля , когда стартует ПО и где будут нормальные сильные пару и такой же футбол .
Групповые этапы слабые и не интересные , мало матчей ТОП .
НХЛ , закрытая лига с лучшими хоккеистами .
Запредельный уровень хоккея и борьбы , я такие матчи в КХЛ вижу очень редко , а ту каждый день кайфуешь .
НБА , тоже самое .
Евролига закрытый турнир , где приглашаю пару новых клубов .
Но когда сделали одну таблицу , Евролига стала очень интересным турниром , потому что каждую неделю по несколько ТОП матчей и ты кайфуешь от наимощнейший игры этих команд .
С Суперлигой будет тоже самое .
Запредельный уровень конкуренции и борьбы .
Нереальный уровень футбола .
Это будет кайф каждую неделю , а не раз месяц или ждать конца сезона .
Когда сильные клубы не раскинуты по чемпионатам , как и футболисты , а собраны в одном месте .