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РФС выступил против создания Суперлиги

19 апреля 2021, 15:05

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал позицию организации в отношении созданной топ-клубами Суперлиги.

РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.

Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 21:58
Понял питерский Дюков что зенит в Суперлигу не позовут.....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 19:49
РФС только штрафовать может фанатов Спартака,чья бы мычала а ты бы молчала
Spartach from kg
Spartach from kg ответ 3ton (раскрыть)
19 апреля в 18:12
И это надоест. Футбол потеряет привлекательность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 18:02
О каком "равенстве и интересе всех болельщиков" говорит РФС..???
Там просто кучка богатых решила стать ещё богаче...и такое письмами и призывами к совести не остановишь...
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 17:49
Как долго проживёт этот вновь созданный футбольный проект сейчас трудно спрогнозировать, но всё же какие-то положительные моменты в создавшейся ситуации можно будет извлечь уже совсем скоро, и первое, что видится это выравнивание зарплат футболистов среди футбольных клубов. С уходом с арены УЕФА футбольных клубов, способных сорить деньгами при заключении личных контрактов с игроками, останутся команды с равными и более скромными финансовыми возможностями, что позволит сгладить перекос между богатыми и бедными. А высвободившиеся деньги перераспределить на другие программы развития клубов.
kts99
kts99
19 апреля в 17:48, ред.
Нас не ждут на этом празднике жизни. Куда больше шансов у Маккаби и БАТЭ...
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 17:08
зенит не позвали ,вот и обиделся ))
3ton
3ton ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 16:54, ред.
Я помню ЛЧ со вторым групповым этапом - я ее обожал именно за это
Для меня это ЛЧ начиналось со второго группового этапа
Нереально сильные группы и борьба до последнего матча
А что сейчас ?
Сидишь и ждёшь хорошего футбола до февраля , когда стартует ПО и где будут нормальные сильные пару и такой же футбол .
Групповые этапы слабые и не интересные , мало матчей ТОП .
НХЛ , закрытая лига с лучшими хоккеистами .
Запредельный уровень хоккея и борьбы , я такие матчи в КХЛ вижу очень редко , а ту каждый день кайфуешь .
НБА , тоже самое .
Евролига закрытый турнир , где приглашаю пару новых клубов .
Но когда сделали одну таблицу , Евролига стала очень интересным турниром , потому что каждую неделю по несколько ТОП матчей и ты кайфуешь от наимощнейший игры этих команд .
С Суперлигой будет тоже самое .
Запредельный уровень конкуренции и борьбы .
Нереальный уровень футбола .
Это будет кайф каждую неделю , а не раз месяц или ждать конца сезона .
Когда сильные клубы не раскинуты по чемпионатам , как и футболисты , а собраны в одном месте .
ТТ
ТТ
19 апреля в 16:15
Эти то хоть куда лезут !?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
19 апреля в 16:07
Ну так организаторы американцы, а у них НХЛ, НБА и т.д., как раз по такому принципу и организованы, по этому ничего удивительного...

З.Ы. Да и клубам вступившим в Супер Лигу, кроме испанских, сложно постоянно бороться за ЛЧ, вот и результат, хотят себе закрытый турнир с огромными призовыми и просто деньгами за участие.
за
за
19 апреля в 16:07
Голос РФС никто не заметит. Не того уровня "птица".
LAISMEN
LAISMEN
19 апреля в 16:07, ред.
Создание такой Лиги наверняка отбросит наш футбол на самые незримые задворки.....мы просто будем зрителями на новом празднике футбола.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 апреля в 16:03
Оно и понятно Могучий "Зенит" туда никто не пригласит. Где-то грустит Семак и Миллер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 15:57
Это никто не услышит тем более нас.
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
19 апреля в 15:57
Мне вот интересно а если этот пузырь резко лопнет.
Ну нельзя же бесконечно рвздовать миллиарды просто за участие.
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 15:56
В общем, не удивлен. Ведь РФПЛ от этого проекта только проиграет
Agamaga........
Agamaga........ ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 апреля в 15:53
Везде амеры. А куклы у них - Перес, Аньели и им подобные. Думают, что это их идея 😀
А правят балом совсем другие люди и преследует их не совсем спортивные цели.
aNOOBis
aNOOBis
19 апреля в 15:48
Пока не поздно надо запрещать и не пущать :-D
Futurista
Futurista ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
19 апреля в 15:39
Восстание будет подавлено...заговорщики будут поставлены в "стенку" с поднятыми руками и расстреляны футбольными мячами...
Twisted
Twisted
19 апреля в 15:38
А эти то куда лезут?Смехота
Futurista
Futurista ответ Tostao (раскрыть)
19 апреля в 15:28, ред.
Это другое)...хотя на Европу тоже наплевать...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
19 апреля в 15:26
не верю что уефа не уничтожит супер лигу, ей скорее жить пару поннедельников ещё...зато думаю понятно как оставшиеся 5 клубов будут попадать в супер лигу на сезон, сотку взнос и ты в клубе😅
Эдмон
Эдмон
19 апреля в 15:23
Правильно сделали
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
19 апреля в 15:21
да просто уефа жопошники и их 15 млн евро за группу сейчас уже просто копейки, там спонсоры и от просмотра трансляций лиги чемпионов приносят бешеные бабки чиновникам уефа, пора реально им раскошелиться и за лигу чемпионов клубы должны получать под сотку...если верить что в супер лиге грандам будут платить 300 млн евро значит спонсоры у них там совсем не бедные и скорее всего шейхи...надо отменять тот фейрплей, который придумал Платини, благодаря ему в лиге чемпионов между командами уровня ман сити, псж, баварии и тд и зенитом, олимпиакосом и Спартаком стала целая пропасть, у газпрома и лукойла денег хоть жо..ой жуй, а качественно усилить состав не даёт фейрплей, который придумал Платини, у нас на телетрансляциях и от продажи футболок заработать нереально просто...
Tostao
Tostao
19 апреля в 15:21, ред.
... "выступают против создания СуперКЛУБА. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков".
Стоит поменять одно слово из монолога Дюкова и фраза преобретает некий внутренний для нас смысл.
протон1
протон1
19 апреля в 15:19
создали мне тут лигу новую. а что если завтра тот же ювентус обонкротится или орухнет там другая команда барса . я говорю образно. что тогда7 порту молодцы отказались от идеи
протон1
протон1
19 апреля в 15:18
правильно. верное решение. вообще нужно всем клубам от 6 ти вниз высказаться против этого явления. чем не хватает лч. когда идет борьба и слабые команды хотят борьбы с с ильными. эти вот видители аристократы такие. сейчас тренд пойдет. а ты где играешь . я суперлиге я крутой .
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ alexamit (раскрыть)
19 апреля в 15:17
Не в Европе. Деньги там полностью американские - JP Morgan выделил 5.3 миллиарда долларов - и все три вице-президента лиги американцы - Генри из "Ливерпуля", Глейзер из МЮ и Кроенке из "Арсенала". Амеры просто решили подоить европейский футбол.
alexamit
alexamit
19 апреля в 15:14
Идиотов в гейропе оказывается ещё больше,чем у нас в думе.
ATG
ATG
19 апреля в 15:14
Тебя забыли спросить и нашу лигу
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