«Спартак» не будет продлевать контракт с Тигиевым

«Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Георгием Тигиевым. Эту информацию подтвердил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин:
Контракт с Тигиевым действительно продлен не будет.
Отмечается, что 25-летний футболист также был намерен покинуть московский клуб по окончании сезона-2020/21.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе топ-клубов к Джордану Ларссону.
Обычно так и говориться в настоящее время.
Обычно так и говориться в настоящее время.
Конечно, нет смысла сидеть в ФНЛ, если можно уйти в условный Арсенал или Урал, и там играть "от звонка до звонка".
Конечно, нет смысла сидеть в ФНЛ, если можно уйти в условный Арсенал или Урал, и там играть "от звонка до звонка".