«Спартак» не будет продлевать контракт с Тигиевым

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13 мая 2021, 14:15

«Спартак» не будет продлевать контракт с защитником . Эту информацию подтвердил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин:

Контракт с Тигиевым действительно продлен не будет.

Отмечается, что 25-летний футболист также был намерен покинуть московский клуб по окончании сезона-2020/21.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе топ-клубов к Джордану Ларссону.