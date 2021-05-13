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«Спартак» не будет продлевать контракт с Тигиевым

13 мая 2021, 14:15

«Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Георгием Тигиевым. Эту информацию подтвердил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин:

Контракт с Тигиевым действительно продлен не будет.

Отмечается, что 25-летний футболист также был намерен покинуть московский клуб по окончании сезона-2020/21.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе топ-клубов к Джордану Ларссону.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sir_Alex (раскрыть)
14 мая в 05:51
Это ему сейчас 25 и уже загубленный, а когда то был перспективным.
Обычно так и говориться в настоящее время.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
13 мая в 20:33
Гении селекции.!)))))
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 18:33
А толку от него
sir_Alex
sir_Alex ответ Байкал-38. (раскрыть)
13 мая в 16:13
В 25 перспективный? 😂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
13 мая в 16:06
Оказывается фетисова отмутузили а ты об этом ни слова.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 мая в 14:57
Ещё одна загубленная карьера перспективного футболиста.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 14:53
Даже не знаю такого!
drug01
drug01
13 мая в 14:49
Пошел отбор состава
makkie
makkie
13 мая в 14:41
25 лет, а так и не заиграл толком.
Конечно, нет смысла сидеть в ФНЛ, если можно уйти в условный Арсенал или Урал, и там играть "от звонка до звонка".
ДСА
ДСА
13 мая в 14:23
Попутного ему ветра.
Сидор новый
Сидор новый
13 мая в 14:21
Ну на нет и суда нет
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