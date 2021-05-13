Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»

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13 мая 2021, 05:15

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави не покинет пост главного тренера «Аль-Садда».

Катарский клуб продлил контракт с 41-летним специалистом до 2023 года.

Сам Хави опроверг слухи о том, что в новом соглашении с «Аль-Саддом» есть пункт, который позволяет ему в любое время покинуть клуб.

Это не так. У меня есть двухлетний контракт с «Аль-Саддом», и я уважаю его, как и методы проведения официальных переговоров.

В минувшем сезоне «Аль-Садд» под руководством Хави стал чемпионом Катара, не потерпев ни одного поражения в турнире, а также вылетел из азиатской Лиги чемпионов, не сумев преодолеть групповую стадию.