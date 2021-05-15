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Тедеско после «Спартака» может возглавить «Гамбург»

15 мая 2021, 13:33

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Гамбург» после ухода из московского клуба по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, Тедеско является одним из главных кандидатов на этот пост.

«Гамбург» за два тура до окончания сезона занимает 4-е место в таблице второй Бундеслиги.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:09
Встретить этого динозавра на Тверской-50 на 50.
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
15 мая в 17:58
Привет!
В нашем сообществе комментарии перестали принимать, говорят пора переезжать! :)))
Loko best
Loko best ответ swed27 (раскрыть)
15 мая в 17:05
Первое,серебро ещё не завоёвано,второе,я бы не сказал что переход из Спартака в Гамбург это шаг назад,по мне так совсем наоборот!!!
Anisovich
Anisovich
15 мая в 14:30
После спартака в немецкий пердив? Сильно рискуют.
makkie
makkie
15 мая в 14:22
Сейчас таких слухов уйма будет.
А Тедеско заслуживает тренировать по меньшей мере команду из Бундеслиги.
Сварожич
Сварожич
15 мая в 14:20
Ну наверное ему там будет лучше
swed27
swed27
15 мая в 13:56
Неужели Тедеско после серебра РПЛ опустится до второй бундеслиги?
Shustriy
Shustriy
15 мая в 13:41
Не смешно.
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