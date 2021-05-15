Тедеско после «Спартака» может возглавить «Гамбург»

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15 мая 2021, 13:33

Главный тренер «Спартака» может возглавить «Гамбург» после ухода из московского клуба по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, Тедеско является одним из главных кандидатов на этот пост.

«Гамбург» за два тура до окончания сезона занимает 4-е место в таблице второй Бундеслиги.