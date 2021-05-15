Тедеско после «Спартака» может возглавить «Гамбург»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Гамбург» после ухода из московского клуба по окончании нынешнего сезона.
По данным источника, Тедеско является одним из главных кандидатов на этот пост.
«Гамбург» за два тура до окончания сезона занимает 4-е место в таблице второй Бундеслиги.
В нашем сообществе комментарии перестали принимать, говорят пора переезжать! :)))
В нашем сообществе комментарии перестали принимать, говорят пора переезжать! :)))
А Тедеско заслуживает тренировать по меньшей мере команду из Бундеслиги.
А Тедеско заслуживает тренировать по меньшей мере команду из Бундеслиги.