Консейсау может возглавить «Зенит»

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14 мая 2021, 12:06

Как сообщает источник, главный тренер «Порту» может в ближайшее время сменить клуб.

Сообщается, что на 46-летнего специалиста претендуют «Зенит», «Милан» и «Марсель». Есть также вероятность, что тренер уйдет в небольшой отпуск.

Недавно Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за оскорбление арбитра в чемпионате Португалии.