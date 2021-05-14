Консейсау может возглавить «Зенит»

Как сообщает источник, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может в ближайшее время сменить клуб.
Сообщается, что на 46-летнего специалиста претендуют «Зенит», «Милан» и «Марсель». Есть также вероятность, что тренер уйдет в небольшой отпуск.
Недавно Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за оскорбление арбитра в чемпионате Португалии.
Консейсау- один из лучших тренеров современности, кмк.
Я видел довольно много игр Порту, когда Консейсау уже возглавлял его, на это невозможно было смотреть без восхищения.
...Счет 4:0 в пользу Порту, на дворе 85 минута, но Порту упорно атакует, грызётся за каждый метр поля, прессингует соперника у его угловых флажков и т.д...
И так в каждом матче.
Это при том, что Порту проводит до 60 матчей за сезон во всех турнирах.
То есть Консейсау не только способен максимально мотивировать команду в течение всего предельно интенсивного сезона, но и хорошо знает, как это правильно делать
с функциональной точки зрения.
А игроков из его команды можно брать с закрытыми глазами, что называется- "без проб и кастинга", хотя они далеко не звёзды..
Это классный тренер.
Консейсау- один из лучших тренеров современности, кмк.
Я видел довольно много игр Порту, когда Консейсау уже возглавлял его, на это невозможно было смотреть без восхищения.
...Счет 4:0 в пользу Порту, на дворе 85 минута, но Порту упорно атакует, грызётся за каждый метр поля, прессингует соперника у его угловых флажков и т.д...
И так в каждом матче.
Это при том, что Порту проводит до 60 матчей за сезон во всех турнирах.
То есть Консейсау не только способен максимально мотивировать команду в течение всего предельно интенсивного сезона, но и хорошо знает, как это правильно делать
с функциональной точки зрения.
А игроков из его команды можно брать с закрытыми глазами, что называется- "без проб и кастинга", хотя они далеко не звёзды..
Это классный тренер.
После 10-ти месяцев Манчини в Питере описание ветки могло быть и таким :
"Сообщается, что на 46-летнего специалиста претендуют «Милан» и «Марсель». Есть также вероятность, что тренер уйдет в небольшой отпуск в «Зенит».
После 10-ти месяцев Манчини в Питере описание ветки могло быть и таким :
"Сообщается, что на 46-летнего специалиста претендуют «Милан» и «Марсель». Есть также вероятность, что тренер уйдет в небольшой отпуск в «Зенит».