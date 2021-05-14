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Консейсау может возглавить «Зенит»

14 мая 2021, 12:06

Как сообщает источник, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может в ближайшее время сменить клуб.

Сообщается, что на 46-летнего специалиста претендуют «Зенит», «Милан» и «Марсель». Есть также вероятность, что тренер уйдет в небольшой отпуск.

Недавно Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за оскорбление арбитра в чемпионате Португалии.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 мая в 13:10, ред.
Так его,Семака,наказать очередным руем,пусть он и сержиу!!!Развалил команду...
mor57
mor57 ответ oFANATo (раскрыть)
15 мая в 03:05
пусть гинер радуется как кони в ЛЕ играют ...
вечно последнее место в группе и 5 штук от лудогорцев,фаренцварешей и т.п.
+ антирекорд ииигггоорряяяяяяяяяя
Даниил Корохов
Даниил Корохов
14 мая в 21:56
Да ну, отпускать тренера, который принёс 3 чемпионства подряд, это значит взрастить под боком сильного конкурента... или нет))) боссы то газпрома знают кто в РПЛ приносит чемпионства, им результат в ЛЧ нужен, а там с админресурсом и своими судьями проблема!
димон 37
димон 37 ответ Oplot (раскрыть)
14 мая в 20:45
Фаназер
13 RUS
13 RUS ответ доктоР7 (раскрыть)
14 мая в 20:21
Газпром зло
9d35n79hxfra
9d35n79hxfra
14 мая в 20:21
Вот что, господа! Мы тут собрались и порешали, что надо оставлять этого, ну как его, а вот Семака!
Чтобы после очередного позорного 4 места в группе ЛЧ, была произнесена "знаменитая зенитовская фраза"!
"А выход из группы, для нас не главное!"
Александр Рябов
Александр Рябов
14 мая в 19:08
Вообще я в шоке до сих пор как Семака назначили, да ещё и работает он до сих пор. Это что-то какая-то нелепая невероятная случайность. Зенит это имеджевый проект. Чихали руководители клуба на реальный футбол в Питере и России. Это клуб, который их лицо представляет, которым похвастаться можно в дорогом пиджаке и галстуке среди белых людей в Европах а Америках. Тут должны быть звёзды в составе, и белый тренер. Команда должна показывать всем своим видом свойскую буржуинскость, а не немытых русских дикарей со своим же варварским тренером - даже если такие что-то и выиграют, то это не будет выглядеть так красиво, как если бы это была типичная футбольная команда Европы с белыми людьми, за которых не стыдно перед цивилизованным обществом. Какой нафиг Семак?! Очнитесь! Сколько уже можно повод искать для его увольнения? Просто пошёл вон и всё тут. Сержиу Консейсау? Отличный вариант! Очень красиво будет сочетаться с Зенитом. Надо брать.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ceret (раскрыть)
14 мая в 18:48
Для успешного выступления в ЛЧ Зениту нужна другая команда,чтоб не 200 лямов стоила ,а под ярд,как все ведущие клубы Европы,РПЛ за последним годы сильно сдала,что отражается и в рейтинге,времена Карвальо,Лава,Дани Халка,Витцеляи и.д канули в лету было время когда ЦСКА,Зенит Динамо выигрывали все матчи в группах,а теперь четвертые места объективно нашим клубам вЛЧ делать нечего- только позориться....
pioner1987
pioner1987 ответ за (раскрыть)
14 мая в 18:30
    pioner1987
    pioner1987 ответ баск (раскрыть)
    14 мая в 18:28
    Что? Ага входит в топ-50 и замыкает этот рейтинг ))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    14 мая в 17:41
    Все может быть, все может статься! Поживем и увидим)
    oFANATo
    oFANATo
    14 мая в 16:04
    Миллер боится что Сережа опять займет 4-ое мест с 1 очком в группе.)))
    альсато
    альсато
    14 мая в 16:00
    ..не может Сержиу возглавить Зенит!..Не наш метод!)))))..Картоху сажайте!))))
    d_fincher
    d_fincher
    14 мая в 15:52
      за
      за
      14 мая в 15:39
      Для Артемия это еще один тренеришка!
      ceret
      ceret
      14 мая в 15:35, ред.
      Для успешного выступления в ЛЧ Зениту нужен опытный тренер
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      14 мая в 15:27
      Да в нашем чемпионате Газпрома,он будет матюкать любого рефери и даже кто сидит на VARе. Однозначно надо брать
      доктоР7
      доктоР7 ответ Oplot (раскрыть)
      14 мая в 15:09
      Вы так тролите Зенит, что зависть берёт))
      Бубнин
      Бубнин
      14 мая в 14:57
      Это как "Семак может возглавить «Порту».
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      14 мая в 14:53
      Руй не Руй, а Консейсау тоже простор для словесного творчества)...да и Сержиу...Серожа v2....
      Будет Зенит со Спартаком меряться чей португалец толще)...
      Oplot
      Oplot ответ димон 37 (раскрыть)
      14 мая в 14:48, ред.
      А где было написано что выиграли?В следующем сезоне команда способна дойти до самого финала,который пройдет в Питере.С такой игрой которую показали в конце чемпионата,они будут выносить большинство клубо ЛЧ.Такому Зениту противостоять будет очень сложно,ясно?
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      14 мая в 14:32, ред.
      Такой..борзоватый...эмоциональный...
      То что надо ...нынешнему Зениту....
      Который уж и забыл как нечемпионить в РПЛ...и когда обыгрывал кого нибудь в европах
      zooveterinar
      zooveterinar
      14 мая в 14:30
      У нас арбитры работают на зенит, оскорблять некого будет!!! Сработается!!!
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      14 мая в 14:24
      в РПЛ для тренера проекта за оскорбление арбитра светит максимум один матч и это единственный повод.
      Caniggia
      Caniggia
      14 мая в 14:16
      А как же мощнейший Семак? Или он будет сослан выполнять новую миссию - выводить в ЛЧ Оренбург?
      Алексей Ступников 1
      Алексей Ступников 1 ответ баск (раскрыть)
      14 мая в 14:13
        димон 37
        димон 37 ответ Oplot (раскрыть)
        14 мая в 13:41
        Когда это вы лч успели выиграть? В фифу?
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы
        14 мая в 13:33
        Это большая, жирная утка. Сейчас все озабоченные Зенитом начнут её смаковать и пробовать.
        VeniaminS
        VeniaminS
        14 мая в 13:30
        Что,Семак уже не котируется ...
        sv_1969
        sv_1969
        14 мая в 13:26
        Менять пол команды надо будет!Но он хорош!
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