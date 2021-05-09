Руй Витория начал изучать состав «Спартака». Стороны согласовали контракт

«Спартак» договорился о контракте с бывшим тренером «Бенфики» Руем Виторией.
51-летний специалист якобы уже подыскивает жилье в Москве для своей семьи. Утверждается, что Витория вместе со своим будущим штабом начал изучать состав «Спартака» и знакомится с клубной инфраструктурой.
Тут аномальная для европейцев территория...касаемо работы...
Виллаш с Боашем так и уехали не поняв что вид спорта здесь футболом зовётся....
Про остальных...Эмери-Манчини-Скал-Биличей-Лаудрупов-Зико-Рамосов-Коусейр-Якинов и говорить нечего......приехали....и уехали...по колено в шоке...
Конечно все понимали что Федун подготовится к юбилейному сезону....наприглашает новых тренеров...гендиров....Промесов...повыгоняет судей, у которых не получается судить Спартак как Зенит...)))
Ведь знали же евротолерасты что Арнольдович тренера ищет....
В итоге поступили как всегда подленько...так и сказали "Руй Вам а не тренера."
А покатит у него или нет узнаем по прошествии следующего сезона....
Тут вариантов то немного....
Или всех конкурентов разРуячит и расчемпионится....либо оставит новых работодателей с Руем...
По-любому удачи в РПЛ....!!!!!
Тут аномальная для европейцев территория...касаемо работы...
Виллаш с Боашем так и уехали не поняв что вид спорта здесь футболом зовётся....
Про остальных...Эмери-Манчини-Скал-Биличей-Лаудрупов-Зико-Рамосов-Коусейр-Якинов и говорить нечего......приехали....и уехали...по колено в шоке...
Конечно все понимали что Федун подготовится к юбилейному сезону....наприглашает новых тренеров...гендиров....Промесов...повыгоняет судей, у которых не получается судить Спартак как Зенит...)))
Ведь знали же евротолерасты что Арнольдович тренера ищет....
В итоге поступили как всегда подленько...так и сказали "Руй Вам а не тренера."
А покатит у него или нет узнаем по прошествии следующего сезона....
Тут вариантов то немного....
Или всех конкурентов разРуячит и расчемпионится....либо оставит новых работодателей с Руем...
По-любому удачи в РПЛ....!!!!!