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Руй Витория начал изучать состав «Спартака». Стороны согласовали контракт

09 мая 2021, 13:39

«Спартак» договорился о контракте с бывшим тренером «Бенфики» Руем Виторией.

51-летний специалист якобы уже подыскивает жилье в Москве для своей семьи. Утверждается, что Витория вместе со своим будущим штабом начал изучать состав «Спартака» и знакомится с клубной инфраструктурой.

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Все комментарии
альсато
альсато
14 мая в 16:04
    протон1
    протон1
    09 мая в 21:28
    ну что . сказать. особо не известен для меня этот человек. посмотрим как и что будет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (комментарий удален) (раскрыть)
    09 мая в 20:50
    Когда человек не отвечает по существу, а выкручивается, то это имеет вполне конкретное название, но..... не хочется по пустяку нарываться на наказание. Вопрос был конкретный, почему хлам конский есть ) ты даже фамилии там назвал), а хлам свиной отсутствует.? Вот и все. Ответа нет?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    09 мая в 20:23
    Я это твое многословие не читаю, там одна вода. Ты уклонился от ответа на вопрос о "хламе" , в том смысле почему у нас "конский хлам" , а в народной команде какие то фамилии. Это тоже хлам, только свиной.? Не уходи от ответа , оставайся мужиком. Или среди твоих единомышленников мужиков не осталось ? А мужик за свои слова должен отвечать, не так ли?
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    09 мая в 20:14
    Тренируй-не тренируй, всё равно получишь Руй!
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    09 мая в 19:17
    Виктория вставит свое имя в таблицу между очками конкурентов
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    09 мая в 19:03, ред.
    Мирзова хотят продать не спрашивая мнения нового главного тренера нужен он ему или нет. Гулиева стоит вернуть в ростов Карпину на перевоспитание. с Ташаевым😂 ( да он ещё числится в Спартаке) собираются просто разрывать контракт по согласию обеих сторон, Сашка станет свободным агентом и считаю у него хорошие шансы найти себе клуб в рпл ( химки или урал, в уфу наверняка возьмут...) если покупаем плеймейкера нужно устроить Глушенкова в аренду с условием, что парень будет играть в основном составе ( сидеть на банке в Спартаке в его возрасте просто губительно, если ожидаемого новичка под нападающими красно - белые не купят Глушенкова нужно будет вернуть назад из химок) по мне давно пора переводить на тренерскую работу или со сми Реброва и Ещенко, нечего обоим занимать место в заявке команды, настроить ребят в раздевалке могут Джикия с Промесом. есть вопросы по игре Жиго и того же Джикии, но похоже Федун сильно тратиться не собирается...Селихову даст шанс или нет Тедеско узнаем завтра, даже если в воротах будет играть против химок Максименко Селихова нужно оставлять в команде, Саша может ещё побороться за место в основном составе. если справа не будет куплен защитник стоит присмотреться к Литвинову, у парня светлая голова. p.s давно пора расширить рпл до 18ти клубов, многие игроки просто не получают достаточного игрового времени чтобы заявить о себе в команде, особенно если футбольный коллектив не попал в еврокубки по итогам предыдущего сезона
    13 RUS
    13 RUS
    09 мая в 18:44
    Придет тренер, уйдет тренеришкой
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    09 мая в 18:29, ред.
    Это какой по счету будет тренеришка в спартаке? При Федуне в спартаке было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. Значит уже 20-ый.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    09 мая в 18:13
    Текст похож на завещание. Пользуясь твоей терминологией хотелось бы уточнить, а хлам ( свиной, не конский) куда девать.?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    09 мая в 18:08
    Я приятно удивлен элементами искрящегося юмора ( без иронии). Мне, лично любопытно, а что из этого выйдет?
    gen.v3trov
    gen.v3trov ответ Добряк-3 (раскрыть)
    09 мая в 17:58
    Не серьезный юмор
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    09 мая в 17:46
    Очередной мимо проходящий....
    Добряк-3
    Добряк-3
    09 мая в 17:14
    По имени сразу понятно, что хороший тренер...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 мая в 17:01
    Ну терь попрёт на 16 лет в перёд!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    09 мая в 16:47
    "Опять власть меняется"...
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    09 мая в 16:33
    Тедеско думаю уже после месяца в нашей лиги приколов, начал искать пути к отступлению! "Отличная" работа команды газпрома, в РФ нормальных тренеров уже силком не затянешь и бомжи в этой помойке будут чувствовать себя королями!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 мая в 16:33
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 мая в 16:30
      руй то самое то для спама)_
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      09 мая в 16:28
      Это РПЛ....
      Тут аномальная для европейцев территория...касаемо работы...
      Виллаш с Боашем так и уехали не поняв что вид спорта здесь футболом зовётся....
      Про остальных...Эмери-Манчини-Скал-Биличей-Лаудрупов-Зико-Рамосов-Коусейр-Якинов и говорить нечего......приехали....и уехали...по колено в шоке...

      Конечно все понимали что Федун подготовится к юбилейному сезону....наприглашает новых тренеров...гендиров....Промесов...повыгоняет судей, у которых не получается судить Спартак как Зенит...)))

      Ведь знали же евротолерасты что Арнольдович тренера ищет....
      В итоге поступили как всегда подленько...так и сказали "Руй Вам а не тренера."

      А покатит у него или нет узнаем по прошествии следующего сезона....
      Тут вариантов то немного....
      Или всех конкурентов разРуячит и расчемпионится....либо оставит новых работодателей с Руем...

      По-любому удачи в РПЛ....!!!!!
      edubokom
      edubokom
      09 мая в 16:18
      Тедеско всё таки не простил зимних нападков и необоснованного негостеприимства(вон из России). Достойно уважения, тренер будет успешный по-моему
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 мая в 16:13
      Видно, что неопытный тренер. Иоур, например, сразу список пожелания выдвинул. Даже не познакомившись с составом Ромы. Вот рука мастера ;)
      edubokom
      edubokom
      09 мая в 16:12
      Якобы 🙂🙃🙂🐽
      cska1948
      cska1948
      09 мая в 15:43
      Фамилия Витория созвучна "виктории"! Федун обещал в год столетия клуба викторию в чемпионате. Пол дела сделано.
      Рейс 821
      Рейс 821 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      09 мая в 15:42
      А Тедеско что игрушка? Просто сам захотел уйти.
      Рейс 821
      Рейс 821
      09 мая в 15:37, ред.
        морозз
        морозз
        09 мая в 15:33
        Опять всё по новой...нужна стабильность в составе как у бомжей и хорошее приобретение на каждую позицию, если пройдём в ЛЧ или в ЛЕ !
        санек002
        санек002
        09 мая в 15:33
        кто такой?почему не знаю?
        d_fincher
        d_fincher
        09 мая в 15:13
        Великолепный повод перестать следить за игрой Спартака.
        Заур-ЗВЕРЬ
        Заур-ЗВЕРЬ
        09 мая в 15:12
        надо было сразу всю Бенфику подписывать, мы им они нам)) обмен опытом)
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