Руй Витория начал изучать состав «Спартака». Стороны согласовали контракт

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09 мая 2021, 13:39

«Спартак» договорился о контракте с бывшим тренером «Бенфики» Руем Виторией.

51-летний специалист якобы уже подыскивает жилье в Москве для своей семьи. Утверждается, что Витория вместе со своим будущим штабом начал изучать состав «Спартака» и знакомится с клубной инфраструктурой.