«Спартак» поборется с «Лионом» за Руя Виторию

1620406428

07 мая 2021, 19:53

«Спартак» продолжает вести переговоры с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.

Сообщается, что в услугах специалиста также заинтересован «Лион», но фаворитом в гонке за тренером до сих пор считаются именно москвичи.

Накануне в «Спартаке» опровергли слухи, что Руй Витория уже подписал контракт с клубом.