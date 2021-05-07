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«Спартак» поборется с «Лионом» за Руя Виторию

07 мая 2021, 19:53

«Спартак» продолжает вести переговоры с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.

Сообщается, что в услугах специалиста также заинтересован «Лион», но фаворитом в гонке за тренером до сих пор считаются именно москвичи.

Накануне в «Спартаке» опровергли слухи, что Руй Витория уже подписал контракт с клубом.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
08 мая в 09:58
А как же Тедеско?
Поматросили и бросили?
1-я конная
1-я конная
07 мая в 22:10
Федуну надо с агентом Руя связаться - Лион никогда не сможет перебить столько агентского бабла
pioner1987
pioner1987
07 мая в 21:46
Понятно. Очередной агент и тренер. Тогда он нам не нужен едет только за бабками, к тому же такие тренеры с агентами прописывают приличную опцию компенсации в случае досрочной отставки и как правило они сами умышленно провоцируют эту процедуру. Одним словом такие люди мошенники
Kaguzuti
Kaguzuti
07 мая в 21:35
В Лионе хоть об этом знают?
ABir
ABir
07 мая в 21:20
Главное в этой борьбе с Лионом без фанатизма. В этой схеме Лион может быть засланным казачком для раскрутки на деньги Спартака. Надо заранее определиться с потолком, и за него не ногой
sv_1969
sv_1969
07 мая в 20:52
Похоже это простой трёп!Никто не уговаривает никого)
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 20:51
Большими деньгами смогут его заманить.
makkie
makkie
07 мая в 20:36
Очень похоже, что агенты цену набивают.
Португальские СМИ вещают, что на следующей неделе Руй Витория должен официально подписать контракт со Спартаком.
Ну а мы подождём.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 мая в 20:12
А для российских фанатов имя-то какое перспективное - Руй. И грешно и смешно)
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 20:09
Он так-то подходит под русский менталитет. «Руй Витория» - это примерно тоже самое, что «чертовски красива» или «да нет, наверное».
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ 311 (раскрыть)
07 мая в 20:08
Какая-то польза должна от нее быть
Alexnvr
Alexnvr
07 мая в 20:06
А чё СпаМ Маура не рассматривал что ли?))))
311
311
07 мая в 19:58
Зарема должна уговорить Руя на переговорах за закрытыми дверями!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 19:58
Если с Лионом, то без шансов. Только если деньгами заманить...
beefs
beefs
07 мая в 19:55
руководство клуба знает что делает, а мы посмотрим на результат...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 19:55
Желаю одержать победу в борьбе
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