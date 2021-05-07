«Спартак» поборется с «Лионом» за Руя Виторию

«Спартак» продолжает вести переговоры с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.
Сообщается, что в услугах специалиста также заинтересован «Лион», но фаворитом в гонке за тренером до сих пор считаются именно москвичи.
Накануне в «Спартаке» опровергли слухи, что Руй Витория уже подписал контракт с клубом.
Поматросили и бросили?
Поматросили и бросили?
Португальские СМИ вещают, что на следующей неделе Руй Витория должен официально подписать контракт со Спартаком.
Ну а мы подождём.
Португальские СМИ вещают, что на следующей неделе Руй Витория должен официально подписать контракт со Спартаком.
Ну а мы подождём.