Руй Витория – позитивный человек. Он может выиграть титул к столетию «Спартака»

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вчера, 17:30

Федун объявит имя 16 мая, но наставник уже ищет жилье в Москве.

«Спартак» выбрал незлого тренера

Достаточно внимательно оценить манеру разговаривать, выбор слов и интонаций, чтобы составить первое впечатление о человеке. Мозг считывает больше, чем мы успеваем проговаривать в голове. Глядя на Руя Виторию, видишь толкового учителя физики, чьи уроки нравятся детям, поскольку ему самому интересна работа.

Кстати, своих детей у Руя много – с женой Сусанной на фото с четверкой наследников, тремя девочками и младшим мальчиком. Витории 51 год, но португалец не похож на учителя стилем одежды, скорее повторяет моду за Тедеско. И если Доменико явно холерик с депрессивными оценками, то будущий тренер «Спартака» другой по темпераменту.

Витория чаще улыбается, вечно машет руками, когда говорит. Внешность в этом случае вряд ли обманывает, Руй – приятный дядька. Огромный плюс, ведь рванную по стилю команду хорошо бы успокоить. И одновременно человеческие качества добряка – минус в Москве. Есть риск, что «Спартак» сожрет Виторию, как того же Кононова. С другой стороны, Руй – чемпион Португалии, умеет побеждать на высоком уровне.

Безвольным его ни один из португальских экспертов не называл, хотя многие отмечали – в кризисные отрезки Витория бывал слишком добрым в Португалии и Саудовской Аравии. Но Тедеско не оставляет после себя руины, коллектив в «Спартаке» не конфликтный, молодой и бегущий.

Руй Витория – кубковый наставник

Важно для «Спартака», ведь характера для коварных турниров, где один провал все перечеркивает, у команды давно нет. Витория был в финале Кубка лиги с «Пасуш де Феррейра» — первым серьезным клубом в карьере главного тренера. Выиграл уже обычный Кубок с «Виторией», а с «Бенфикой» уступил в финале турнира, но становился чемпионом и играл в Суперкубке.

Конечно же, все его основные успехи связаны с «Бенфикой». Играл против «Зенита», хотя это не показатель для работы в России. Отзывались о нем пару лет назад позитивно. Витория покинул «орлов» на Бруно Лаге, а затем вернулся человек, которого сменил сам Руй – Жорже Жезус. Все специалисты выигрывали чемпионства с «орлами», поэтому забавно видеть, как Виторию называют «ноунеймом».

Играл в Лиге чемпионов, брал трофеи в лиге, что выше по рейтингу, чем РПЛ . Скорее Руй не знал толком ничего о нынешнем «Спартаке», начал изучать состав. Португальская тренерская школа справедливо на хорошем счету, а природа наставника подходит под задачи. Федун хочет трофей к столетию – хотя бы Кубок России, если не получится снять «Зенит» с вершины, и Руй Витория во всех клубах с возможностями брал трофеи.

«Красно-белые» хотят эволюции

Революций в жизни «Спартака» хватало, а вот планомерное доведение проекта до логического завершения – чемпионства, увидели лишь однажды. Разумеется, Федун мечтает о повторении успеха, поэтому выбрал не Жардима или Бенитеса – известные португалец и испанец требовали денег на новичков и планировали учить москвичей жизни, а Руя Виторию, что готов работать с теми, кто есть.

Это правильный подход, у «Спартака» не бедный состав. Если совершили большое количество обидных ошибок и не обыграли «Зенит», но финишируют вторыми, значит, можно развиваться дальше с Максименко, Джикией, Жиго, Зобниным, Ларссоном и Соболевым. А поскольку не только Диаш – звезда «Манчестер Сити», благодарен Рую Витории за доверие, то молодым игрокам с ним будет комфортно.

Возможно, в школе «Спартака» найдут неожиданного игрока под основу – особенно если не получится избежать потери Крала в центре поля. Не исключено, что будет парочка трансферов по разумным ценам. «Спартак» не может себе позволить большие расходы и по правилам УЕФА , и из-за санкций против ряда компаний, связанных с владельцами. Руй Витория не открывал двери на переговорах ногой, не требовал подписать Месси, поэтому подошел.

«Спартак» может изменить схему

Возможно, самому Витории будет интересно поработать с командой, что наиграла «3-5-2». Но тут многое зависит от контракта Мозеса и от запросов по Айртону. Еще важно, чтобы Жиго остался, а Маслов проанализировал свои ошибки. Спортивный директор «Спартака» Попов говорил, что хочет увидеть высокий прессинг – развивать идеи Тедеско, и добавить компактности в обороне.

Вроде бы общие фразы, но Мигель Данни, игравший против «Бенфики» Витории, тоже отметил агрессивность и желание держать мяч у команд, которые тренирует португалец. Учитывая, что Промесу не всегда просто на позиции под нападающими и много опыта на фланге, не исключен переход на гибридные схемы – то с тройкой в центре, то с двумя оборонцами, но удвоением флангов.

«Спартак» за счет универсальности игроков может экспериментировать, и что не получилось у Тедеско – зимой наигрывал четверку в линию, но не зашло, то может довести до ума более опытный человек. Руй Витория точно не слабее, чем Доменико, если говорим о тренерском классе. Но тут важна и сочетаемость. Клуб «Спартак» из-за несоответствия статуса и результатов стал токсичным и жестким местом. Тренеру важно вселять уверенность самим своим присутствием.

У Тедеско не всегда получалось, но если станет вторым в РПЛ – уйдет с высоко поднятой головой. Руй Витория должен подхватить команду, что уже двигается в нужном направлении, а именно этим занимался в «Бенфике». Поскольку это не Жардим, то не надо платить 5-6 млн евро в год, что тоже выгодно. А раз не удалось найти негативных отзывов о специалисте – умеет к себе расположить. Фанаты «Спартака» знают по Кононову и Рианчо в противовес Каррере и Тедеско, насколько важно наставнику получать поддержку трибун.

Возможно, топовый тренер с большим запросами нарвался бы в «Спартака» на мелочи, которые посчитал отсутствием квалификации. Речь о селекции, об управлении со стороны совета директоров с близкими людьми владельцев. А вот Руй Витория, который получил опыт работы в клубе с нефтяными деньгами в Саудовской Аравии, может нести себя скромнее и добродушнее.

Кононову не хватило умения себя поставить, если Руй не повторит его ошибок – сработаются. Грамотный специалист, и хотя у него есть проблемы на дистанции – первые сезоны сильнее последующих, речь о «Спартаке». Тут тренер продержался два года – можно требовать пожизненную пенсию от Федуна и яхту за вредность. Выбрали приличного во всех смыслах специалиста, и если повезет в квалификации еврокубков, чем заслужит уважение фанатов, то хорошо стартует.