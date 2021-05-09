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Руй Витория – позитивный человек. Он может выиграть титул к столетию «Спартака»

вчера, 17:30
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Федун объявит имя 16 мая, но наставник уже ищет жилье в Москве.

«Спартак» выбрал незлого тренера

Достаточно внимательно оценить манеру разговаривать, выбор слов и интонаций, чтобы составить первое впечатление о человеке. Мозг считывает больше, чем мы успеваем проговаривать в голове. Глядя на Руя Виторию, видишь толкового учителя физики, чьи уроки нравятся детям, поскольку ему самому интересна работа.

Кстати, своих детей у Руя много – с женой Сусанной на фото с четверкой наследников, тремя девочками и младшим мальчиком. Витории 51 год, но португалец не похож на учителя стилем одежды, скорее повторяет моду за Тедеско. И если Доменико явно холерик с депрессивными оценками, то будущий тренер «Спартака» другой по темпераменту.

Витория чаще улыбается, вечно машет руками, когда говорит. Внешность в этом случае вряд ли обманывает, Руй – приятный дядька. Огромный плюс, ведь рванную по стилю команду хорошо бы успокоить. И одновременно человеческие качества добряка – минус в Москве. Есть риск, что «Спартак» сожрет Виторию, как того же Кононова. С другой стороны, Руй – чемпион Португалии, умеет побеждать на высоком уровне.

Безвольным его ни один из португальских экспертов не называл, хотя многие отмечали – в кризисные отрезки Витория бывал слишком добрым в Португалии и Саудовской Аравии. Но Тедеско не оставляет после себя руины, коллектив в «Спартаке» не конфликтный, молодой и бегущий.

Руй Витория – кубковый наставник

Важно для «Спартака», ведь характера для коварных турниров, где один провал все перечеркивает, у команды давно нет. Витория был в финале Кубка лиги с «Пасуш де Феррейра» — первым серьезным клубом в карьере главного тренера. Выиграл уже обычный Кубок с «Виторией», а с «Бенфикой» уступил в финале турнира, но становился чемпионом и играл в Суперкубке.

Конечно же, все его основные успехи связаны с «Бенфикой». Играл против «Зенита», хотя это не показатель для работы в России. Отзывались о нем пару лет назад позитивно. Витория покинул «орлов» на Бруно Лаге, а затем вернулся человек, которого сменил сам Руй – Жорже Жезус. Все специалисты выигрывали чемпионства с «орлами», поэтому забавно видеть, как Виторию называют «ноунеймом».

Играл в Лиге чемпионов, брал трофеи в лиге, что выше по рейтингу, чем РПЛ. Скорее Руй не знал толком ничего о нынешнем «Спартаке», начал изучать состав. Португальская тренерская школа справедливо на хорошем счету, а природа наставника подходит под задачи. Федун хочет трофей к столетию – хотя бы Кубок России, если не получится снять «Зенит» с вершины, и Руй Витория во всех клубах с возможностями брал трофеи.

«Красно-белые» хотят эволюции

Революций в жизни «Спартака» хватало, а вот планомерное доведение проекта до логического завершения – чемпионства, увидели лишь однажды. Разумеется, Федун мечтает о повторении успеха, поэтому выбрал не Жардима или Бенитеса – известные португалец и испанец требовали денег на новичков и планировали учить москвичей жизни, а Руя Виторию, что готов работать с теми, кто есть.

Это правильный подход, у «Спартака» не бедный состав. Если совершили большое количество обидных ошибок и не обыграли «Зенит», но финишируют вторыми, значит, можно развиваться дальше с Максименко, Джикией, Жиго, Зобниным, Ларссоном и Соболевым. А поскольку не только Диаш – звезда «Манчестер Сити», благодарен Рую Витории за доверие, то молодым игрокам с ним будет комфортно.

Возможно, в школе «Спартака» найдут неожиданного игрока под основу – особенно если не получится избежать потери Крала в центре поля. Не исключено, что будет парочка трансферов по разумным ценам. «Спартак» не может себе позволить большие расходы и по правилам УЕФА, и из-за санкций против ряда компаний, связанных с владельцами. Руй Витория не открывал двери на переговорах ногой, не требовал подписать Месси, поэтому подошел.

«Спартак» может изменить схему

Возможно, самому Витории будет интересно поработать с командой, что наиграла «3-5-2». Но тут многое зависит от контракта Мозеса и от запросов по Айртону. Еще важно, чтобы Жиго остался, а Маслов проанализировал свои ошибки. Спортивный директор «Спартака» Попов говорил, что хочет увидеть высокий прессинг – развивать идеи Тедеско, и добавить компактности в обороне.

Вроде бы общие фразы, но Мигель Данни, игравший против «Бенфики» Витории, тоже отметил агрессивность и желание держать мяч у команд, которые тренирует португалец. Учитывая, что Промесу не всегда просто на позиции под нападающими и много опыта на фланге, не исключен переход на гибридные схемы – то с тройкой в центре, то с двумя оборонцами, но удвоением флангов.

«Спартак» за счет универсальности игроков может экспериментировать, и что не получилось у Тедеско – зимой наигрывал четверку в линию, но не зашло, то может довести до ума более опытный человек. Руй Витория точно не слабее, чем Доменико, если говорим о тренерском классе. Но тут важна и сочетаемость. Клуб «Спартак» из-за несоответствия статуса и результатов стал токсичным и жестким местом. Тренеру важно вселять уверенность самим своим присутствием.

У Тедеско не всегда получалось, но если станет вторым в РПЛ – уйдет с высоко поднятой головой. Руй Витория должен подхватить команду, что уже двигается в нужном направлении, а именно этим занимался в «Бенфике». Поскольку это не Жардим, то не надо платить 5-6 млн евро в год, что тоже выгодно. А раз не удалось найти негативных отзывов о специалисте – умеет к себе расположить. Фанаты «Спартака» знают по Кононову и Рианчо в противовес Каррере и Тедеско, насколько важно наставнику получать поддержку трибун.

Возможно, топовый тренер с большим запросами нарвался бы в «Спартака» на мелочи, которые посчитал отсутствием квалификации. Речь о селекции, об управлении со стороны совета директоров с близкими людьми владельцев. А вот Руй Витория, который получил опыт работы в клубе с нефтяными деньгами в Саудовской Аравии, может нести себя скромнее и добродушнее.

Кононову не хватило умения себя поставить, если Руй не повторит его ошибок – сработаются. Грамотный специалист, и хотя у него есть проблемы на дистанции – первые сезоны сильнее последующих, речь о «Спартаке». Тут тренер продержался два года – можно требовать пожизненную пенсию от Федуна и яхту за вредность. Выбрали приличного во всех смыслах специалиста, и если повезет в квалификации еврокубков, чем заслужит уважение фанатов, то хорошо стартует.

«Спартаку» нужно в финал Кубка России к столетию клуба, и важно успешно сыграть в еврокубках. А, если получат новый опыт, то смогут остаться высоко и в РПЛ. Стартовые позиции Витории куда лучше, чем были у Тедеско, если создаст хорошую атмосферу, что делать умеет, то хуже «Спартак» не станет.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 13:02
Не видя человека, судить о нем 33ное дело!
Каюсь, я коряво о Витории высказался поначалу
(Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)
Меня не шибко вдохновила статья о нём, но
фотография со своей семьёй говорит много об этом человеке
Ему будет ужасно трудно в этой обозлённой и измученной
стране, как было трудно и другим "физрукам" - иначе у нас
иностранных тренеров не называют, да и своих так же...
Хватило бы у мужика воли сделать команду добродушной.
что сразу скажется на игре и на болельщиках (мы это увидим сразу)
Каррере это удалось - "Спартак" стал чемпионом
Только бы ему не мешали (ВСЁ от Федуна зависит)
Если он Голова этой ещё не дохлой рыбы - пусть затыкает рты
ветеранским доброхотам и другой завистливой и лицемерной шелупони
Если он действительно хочет видеть "Спартак" на вершине
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 12:04
Давай по порядку. Луккойл по бюджету клуба выше РЖД, второй в РПЛ после Газпрома. А разве Эмери был плохой тренер, 4 ЛЕ выиграл после изгнания из Спартака. Дело не в тренере. Есть звезда по имени ФЕДУН, от которой зависит ВСЁ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ antant1 (раскрыть)
сегодня в 11:59, ред.
С регулярностью раз в 16 лет, как и обычно. Ведь Федун то вечен!
antant1
antant1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:51, ред.
И к столетию клуба и к столетию Никиты Павловича, и вообще регулярно
mor57
mor57
вчера в 23:15
если уж на юбилей симоняна им подарили кубок,то на юбилей уж точно подарят....
только Уфу не приглашайте на юбилей,а то опять поздравит вас с днОм рождения....
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:06
Бред высказанный ниже комментировать желания нет. Выйдет так как выйдет. А то, что описано ниже, интерпретация на вольную тему как впрочем и у меня. В любом случае португальская школа добивалась значительно большего чем весь наш тренерский цех вместе взятый и потому считать, что у Руя получится всё хуже чем у кого либо из наших клубов явно преждевременно и тем более строить догадки на тему кто чего купит и за сколько. Для этого нужно быть Газпромом или РЖД на худой конец чем Спартак явно не является. Лукойл со дня на день станет очередной жертвой рейдерского захвата в череде таких же захватов последних лет. Так что у португальца всё есть для того чтобы вписать своё имя в ленту достижений клуба последних лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:47
В крайнем случае, если не к 100-летию клуба, то к 100-летию Симоняна -уж точно. Не за горами.....
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 18:55
Жаль, конечно, что Тедеско уходит. У него только стало получаться. Хотя, в Шальке после второго места был провал. Все-таки молодой тренер, не стабильный, но очень перспективный. Теперь приедет Витория. Неизвестно, как ещё он себя покажет. Есть большие сомнения на его счет. Спартак и тренеры-это больная тема. Вот, Карреру никто и не думал увидеть в Спартаке главным тренером. Но у него получилось подчинить себе команду. Да была именно командная игра, была искра, взаимопонимание, чёткое следование инструкциям тренера, победы на последних минутах. Конечно, не было тех красивых старых спартаковских комбинаций, но был результат. Тот чемпионский сезон был прорывом Промеса, Глушаков провел лучший отрезок своей карьеры, первый по-настоящему классный сезон провел Зобнин, Фернандо был очень хорош и запасные порой включались. И все были счастливы. Во втором сезоне Спартак играл ещё лучше,хоть и были неудачные матчи. А потом все в один момент разрушилось, начались внутренние разборки . В Спартаке всегда так, к сожалению.
Добряк-3
Добряк-3
вчера в 18:51
Месье Руй...
Был такой персонаж во французском фильме Пришельцы...
Over 9000
Over 9000
вчера в 18:34
знаете как правильно звучит его имя?
https://twitter.com/fabiopaleixo/status/1389920885507768323
вот что будет вам вместо чемпионства с этим мямлей
quinn-se
quinn-se
вчера в 18:07, ред.
Руя Виторию можно смело называть физруком: он 10 с лишним лет работал учителем физкультуры в средней школе своего родного городка Алверки. Потом ещё книжку физрука написал - Искусство войны, до сих пор продаётся, по 10€/штука.))

пысы. Книжку - то написал, но вот по фотке на "воина" совсем не похож, слишком добрый)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:59
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 17:36
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