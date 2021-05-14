Клопп прокомментировал отказ Мане пожать ему руку после игры с МЮ

Главный тренер «Ливерпуля» после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ прокомментировал инцидент после финального свистка, когда вингер «красных» отказался пожать ему руку.

Проблем нет. На вчерашней тренировке я принял позднее решение выпустить в старте Диого Жоту [вместо Мане]. Обычно я объясняю такие решения, но в тот раз на это не было времени. Всё в порядке.

Я довольно поздно внёс изменения на тренировке. Мои парни привыкли к тому, что я объясняю им подобные вещи, но я этого не сделал. Не было времени, забыл — не важно. Вот и всё. Всё нормально.