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Клопп прокомментировал отказ Мане пожать ему руку после игры с МЮ

14 мая 2021, 07:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ прокомментировал инцидент после финального свистка, когда вингер «красных» Садио Мане отказался пожать ему руку.

Проблем нет. На вчерашней тренировке я принял позднее решение выпустить в старте Диого Жоту [вместо Мане]. Обычно я объясняю такие решения, но в тот раз на это не было времени. Всё в порядке.

Я довольно поздно внёс изменения на тренировке. Мои парни привыкли к тому, что я объясняю им подобные вещи, но я этого не сделал. Не было времени, забыл — не важно. Вот и всё. Всё нормально.

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Все комментарии
старина
старина
14 мая в 19:24
Ментше преклоняйтесь перед неграми и все булет норм
Van Vanovich
Van Vanovich
14 мая в 16:23
игроки сейчас борзеют. Надо было Клоппу ничего не объяснять и не оправдываться.
Сп62
Сп62
14 мая в 12:22
По видимому, Клопп великий дипломат. Ему бы в посольство податься.
katalonez
katalonez
14 мая в 08:23
Баклажан в этом сезоне играет как манекен, уж засунул бы куда подальше свои понты
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 мая в 08:14
Много чести объяснять каждой мартышке своё решение, а потом оправдываться.
Elliada
Elliada
14 мая в 08:10
Проблемы Ливерпуля в этом сезоне связаны с атакой команды. Сначала у Клоппа конфликт с Салахом, теперь Мане.

Если посмотреть статистику прошлого сезона и этого, то разница пропущенных невелика, а вот забитых - огромная.

Ван Дейк не при чем.

Летом кто-то из троицы Клопп - Салах - Мане точно покинет Ливерпуль
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 07:59
Сам Мане 11 мая даёт интервью под названием "Это худший сезон в моей карьере"......
А через пару дней обижается и не подаёт руки тренеру который поставил в основу игрока забившего гол....
beefs
beefs
14 мая в 07:56
Что то не похоже на не понимание...
RaulReal
RaulReal
14 мая в 07:56
Нынешние тренеры должны ухаживать за своими игроками как за женой, всегда надо выполнять их хотелки. Хорошо, что должны форму одинаковые носить , а то и за этого бы перессорились бы с тренером.)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 07:53
Решение тренера не обсуждается.
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