Клопп прокомментировал отказ Мане пожать ему руку после игры с МЮ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ прокомментировал инцидент после финального свистка, когда вингер «красных» Садио Мане отказался пожать ему руку.
Проблем нет. На вчерашней тренировке я принял позднее решение выпустить в старте Диого Жоту [вместо Мане]. Обычно я объясняю такие решения, но в тот раз на это не было времени. Всё в порядке.
Я довольно поздно внёс изменения на тренировке. Мои парни привыкли к тому, что я объясняю им подобные вещи, но я этого не сделал. Не было времени, забыл — не важно. Вот и всё. Всё нормально.
Если посмотреть статистику прошлого сезона и этого, то разница пропущенных невелика, а вот забитых - огромная.
Ван Дейк не при чем.
Летом кто-то из троицы Клопп - Салах - Мане точно покинет Ливерпуль
Если посмотреть статистику прошлого сезона и этого, то разница пропущенных невелика, а вот забитых - огромная.
Ван Дейк не при чем.
Летом кто-то из троицы Клопп - Салах - Мане точно покинет Ливерпуль
А через пару дней обижается и не подаёт руки тренеру который поставил в основу игрока забившего гол....
А через пару дней обижается и не подаёт руки тренеру который поставил в основу игрока забившего гол....