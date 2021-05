Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ .

По окончании встречи вингер мерсисайдцев отказался пожимать руку своему главному тренеру . Этот эпизод запечатлели телекамеры.

Мане начал игру со скамейки запасных и появился на поле на 74-й минуте, заменив Диого Жоту.

How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! 👀#beINPL #MUNLIV



