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Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «Манчестер Юнайтед»

14 мая 2021, 07:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ.

По окончании встречи вингер мерсисайдцев Садио Мане отказался пожимать руку своему главному тренеру Юргену Клоппу. Этот эпизод запечатлели телекамеры.

Мане начал игру со скамейки запасных и появился на поле на 74-й минуте, заменив Диого Жоту.

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Все комментарии
hoper
hoper
14 мая в 21:36
САФ ему в раздевалке голову бы откусил
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
14 мая в 12:11
Некрасиво. От Мане такого не ожидал
Klaus-S
Klaus-S ответ Elliada (раскрыть)
14 мая в 11:30
100%. Я тоже об этом думал. Если отминусовать 7 голов пропущенных от Астон Виллы, то по пропущенным получиться как и в прошлом сезоне.
Реализация чудовищно плохая.
swed27
swed27
14 мая в 08:04
Клопп теперь не рукопожатный
Elliada
Elliada
14 мая в 08:02
У Клоппа проблемы именно в атаке. С Мане и Салахом что-то не то. Поэтому этот сезон провальный, а не из-за Ван Дейка.

Посмотрел статистику Ливерпуля: прошлый сезон чемпионский - 85 забито, 33 пропущено. Этот сезон - 61 забито, 41 пропущено.

Разница пропущенных невелика. И это не только из-за отсутствия Ван Дейка, Алиссон иногда чудил.

Разница забитых - 85 против 61.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 07:54, ред.
Знать личные интересы у игрока превыше командных....
Мог бы и поздравить...
Жота ведь забил в первом тайме....
Значит Клопп был прав...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 07:48
Какие все обидчивые...
shlomo
shlomo
14 мая в 07:47
Негро на что то обиделся....:))))
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 07:43
Нужно устроить показательную порку игроку.
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