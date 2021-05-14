Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ.
По окончании встречи вингер мерсисайдцев Садио Мане отказался пожимать руку своему главному тренеру Юргену Клоппу. Этот эпизод запечатлели телекамеры.
Мане начал игру со скамейки запасных и появился на поле на 74-й минуте, заменив Диого Жоту.
How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! 👀#beINPL #MUNLIV— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 13, 2021
Watch Now — https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/Ym2GDlSnem
Посмотрел статистику Ливерпуля: прошлый сезон чемпионский - 85 забито, 33 пропущено. Этот сезон - 61 забито, 41 пропущено.
Разница пропущенных невелика. И это не только из-за отсутствия Ван Дейка, Алиссон иногда чудил.
Разница забитых - 85 против 61.
Посмотрел статистику Ливерпуля: прошлый сезон чемпионский - 85 забито, 33 пропущено. Этот сезон - 61 забито, 41 пропущено.
Разница пропущенных невелика. И это не только из-за отсутствия Ван Дейка, Алиссон иногда чудил.
Разница забитых - 85 против 61.