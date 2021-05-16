Широков: «Тедеско — не тренер для „Спартака“, при нём он не добавил»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» высказался о работе главного тренера красно-белых в минувшем сезоне.

Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьётся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло. Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубках? До еврокубков ещё несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещё и не быть.