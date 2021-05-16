ГлавнаяНовости

Широков: «Тедеско — не тренер для „Спартака“, при нём он не добавил»

вчера, 23:16

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о работе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в минувшем сезоне.

Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьётся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло. Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубках? До еврокубков ещё несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещё и не быть.

«Спартак» мог претендовать в РПЛ и на большее, но играл неровно. Второе место — хороший результат. Хорошо ли, что уходит Тедеско? Покажет только время. Но мне кажется, что это не тренер для «Спартака», при нём он ни в чём не добавил.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:52
УЖЕ не тренер,так что его обсуждать в этом контексте??? А исключив чемпионский год,когда "Спартак"в обозримом прошлом выступил столь же успешно? И состав неплохой,и я думаю,что в подборе его он тоже принял посильное участие.Тот же самый Ларссон первых недель и последних-два разных футболиста.Тут главный трене "НИ ПРИ ЧЁМ",или "ПРИЧЁМ"???
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:43
Согласен. Именно характер привнёс Тедеско в Спартак.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:32
Все не тренеры для Спартака добиваются результата.
арсениум
арсениум
сегодня в 02:15
просто процент побед команды выше был только при Романцеве, следом за ним Тедеско. Рома, иди отбуцкай сам себя и больше не городи чепуху.
ABir
ABir
сегодня в 01:53
Рома плохой футбольный аналитик. Нельзя было не заметить, что Спартак прибавил в желании, эмоциях и конечно в атаке. Также нельзя было не заметить, что Спартак стал волевой командой, вытягивает важнейшие матчи, пропуская первым.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:04
По моему мнению Тедеско и Спартак не нашли друг друга. Спартаку помог просто импульс в тот момент когда вернулся в команду Промес . Просто совпадение несколько моментов и пошла игра с хорошими и крупными победами , с такими же провалами . А концовка и победа Спартака получилась из-за того что у каждого претендента на ЛЧ и ЛЕ были свои проблемы всплывать . Динамо молодая команда с пацанами которым по 17 - 19 лет и новым тренером. Тоже самое можно сказать и о Рубине. Локомотив просто скорее всего не выдержал физически . Ну а ЦСКА вообще совсем другая история, смена тренера на финише, множественные травмы и полный провал в обороне . Спартаку скорее всего просто повезло и никакой Тедеско здесь никакой роли не сыграл. Дай то бог чтобы все у них получилось в Европе, может новый тренер найдёт как сделать команду конкурентной для игры в Европе и потом в новом сезоне. Всегда хочется иметь свой Российский клуб сильным , от этого только выиграет весь чемпионат России. Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:26
Сколько в Спартаке уже было тренеров при Федуне??? Много. Доменико первый , кто ушел сам, остальных просто увольняли , как не справившихся. Вот и поди угадай , кто нужен Спартаку?!? Кого Федун уговорит на этот раз - это очень интересно??? Но зная Федуна, его нетерпеливость, не каждый пойдет ...разве что контракт "сказочный" предложат.
Посмотрим кто станет новым главным в Спартаке.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:21
Может и не сделал из "Спартака" коллектив способный пачками завоевывать трофеи, но равнодушным манекеном, стоявшим на бровке не выглядел и медали принес. Пусть не Бесков и Романцев, но уж никак не Кононов и Рианчо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Может и вышел бы из него толк...
1-я конная
1-я конная
вчера в 23:41
Ну как Спартак не добавил? А история после первого тура? Кто-то до этого грозился сняться с чемпионата чтобы судьи потом 10 матчей свистели только для Спартака?
drug01
drug01
вчера в 23:32
А результат есть
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:28
Тедеско конечно лучше ,чем " пиджак " ,но Широков прав - слабоват он для нас . Так что , никаких сожалений по поводу его ухода ,не испытываю ! Как мужик -классный ,но не более того .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:24, ред.
Согласен, но я это говорил в том году а не по факту
True Story
True Story
вчера в 23:21
От гастролера сложно ожидать каких-то достижений
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100