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Газизов: «„Спартак“ поздравляю с квалификацией Лиги чемпионов»

17 мая 2021, 10:15

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги сезона для «Спартака». Газизов работал в московском клубе во второй половине 2020 года.

Причастность к серебру «Спартака»? Я бы не хотел говорить о себе в контексте «Спартака». Я сегодня генеральный директор «Уфы», работа здесь – моя главная обязанность. В «Спартак» я шёл за титулами, титул не получился, если мы говорим о какой-то причастности.

«Спартак» поздравляю с квалификацией Лиги чемпионов. Это очень хорошее достижение с учётом довольно провального прошлого года. Результаты показывают, что «Спартак» действует правильно. Желаю команде и дальше набирать очки в Премьер-Лиге и успешно выступить в Европе.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 мая в 11:22
Ну что Остап Бендер)), конечно и твоя частица в этом есть, но это по Спартаку, а вот по Уфе не надо было жти замеры делать, в Уфе было 32 градуса по чесноку, сюда вы добавили тепло синтетики, тепло от болельщиков)))), а осадок у Ротора остался. По хорошему эти 2 матча надо переиграть или расширить на год лигу до 18 команд.
makkie
makkie
17 мая в 11:19, ред.
Ох, если бы Газизов в свое время привёз в Спартак действительно нужных игроков, а не Урунова с Кокориным - то могли бороться не только за 2-е место, но и за 1-е.

Посмотрим, как на трансферном рынке отработает Попов. Пока ему можно сказать спасибо за Промеса. Хендрикс - пока ни рыба, ни мясо. Но и схема 3-5-2 ему не подходит совсем, а вот условные 4-4-2 или 4-3-3 от Руй Витории могут раскрыть сильные стороны Хендрикса.
LOpp
LOpp
17 мая в 10:24
спасибо за Мозеса
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 10:24
Квалификации - это непреодолимый барьер для Спартака. Не могут они преодолеть этот заговоренное препятствие. Пройти два раунда квалификации - очень сложная задача. Посмотрим, может новому тренеру удастся нарушить традицию и преодолеть этот барьер.
Всем здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
17 мая в 10:18
Газизов: «„Спартак“ поздравляю с квалификацией Лиги чемпионов, а где мои деньги?»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 10:17
Врятли они её пройдут!
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