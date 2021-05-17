Газизов: «„Спартак“ поздравляю с квалификацией Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги сезона для «Спартака». Газизов работал в московском клубе во второй половине 2020 года.

Причастность к серебру «Спартака»? Я бы не хотел говорить о себе в контексте «Спартака». Я сегодня генеральный директор «Уфы», работа здесь – моя главная обязанность. В «Спартак» я шёл за титулами, титул не получился, если мы говорим о какой-то причастности.

«Спартак» поздравляю с квалификацией Лиги чемпионов. Это очень хорошее достижение с учётом довольно провального прошлого года. Результаты показывают, что «Спартак» действует правильно. Желаю команде и дальше набирать очки в Премьер-Лиге и успешно выступить в Европе.