ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Широков: «Дзюба — не лучший российский форвард 21 века»

17 мая 2021, 10:10
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Тамбовом» (5:1) в 30-м туре РПЛ.

«Тамбову» ведь тоже надо забить. Никто, кроме Дзюбы, им по четыре не забивает, а он забил. Чего его критиковать? У человека счастливое событие, на таких эмоциях он выиграл матч. «Тамбову» тоже не так просто забить. Лучший ли он российский форвард 21 века? Нет, конечно. По мне Кержаков и Павлюченко сильнее него, но это вкусовщина.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии6
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии11
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии16
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:17
о вкусах не спорят, как говорится
Mathis_Mootz
Mathis_Mootz ответ mor57 (раскрыть)
17 мая в 19:37
он полузащитник
Mathis_Mootz
Mathis_Mootz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 мая в 19:36
Аршавин не форвард
mor57
mor57
17 мая в 15:10
Аршавин однозначно лучший!!!
pioner1987
pioner1987
17 мая в 13:42
Ну здесь с Широковым я согласен
Бубнин
Бубнин
17 мая в 12:39
Любит боксер о футболе поболтать.
Rheinfall
Rheinfall ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 мая в 12:32
Блохина думаю не достанет
Igo0rek
Igo0rek
17 мая в 11:49
Даже Сычев был лучше Дзюбы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Rheinfall (раскрыть)
17 мая в 11:25
Ну ,так ему ещё полсезона пыхтеть, а то и сезон. Смотря как попрёт...
Александр Филиппов
Александр Филиппов
17 мая в 11:23
Конечно не лучший)) век еще не закончился
Rheinfall
Rheinfall ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 мая в 11:18
Дзюба сравнялся с Симоняном , если расчеты верны) на 1 гол впереди Олег Веретенников , а далее снайперы СССР Соловьев - Пономарев - Блохин(214 голов)
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 мая в 11:14, ред.
Я помню чемпионат Европы 2008 года. Но Аршавин потом сдал, где он играл не помню. Или потерялся. Такое бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 мая в 10:48
На вкус и цвет товарища нет. Как по мне, так лучший вообще Аршавин. Не в плане количества голов, а от их разноплановости. Он мог на скорости убежать, обвести, обокрасть зазевавшегося вратаря, положить со штрафного.
Дзюба больше ждёт в штрафной своего шанса. Но плюсом ему идёт то, что он не жадничает отдать голевой пас, когда напарнику удобнее. А вообще то его голы говорят сами за себя. Впереди ,если не ошибаюсь, лишь 2 человека, учитывая даже союзные времена.
Loko best
Loko best ответ mihaluch (раскрыть)
17 мая в 10:46
Статистика об этом кричит
Zenit_84
Zenit_84
17 мая в 10:39
Молодец, Артемка! Так и в сборной забивай по 4!
beefs
beefs
17 мая в 10:34
    mihaluch
    mihaluch
    17 мая в 10:26
    А кто назвал его лучшим?
    LOpp
    LOpp
    17 мая в 10:26
    Дзюба: «Широков — не лучший российский боксер 21 века»
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    17 мая в 10:22
    Лучший онанизматор за всю историю росфутбола.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    17 мая в 10:18, ред.
    Аршавин лучший, Аршавин 4 забивал Ливерпулю. с женой только не повезло, убила в нем футболиста баблом
    sv_1969
    sv_1969
    17 мая в 10:17
    Артемка лучший видеоператор))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100