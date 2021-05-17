Широков: «Дзюба — не лучший российский форвард 21 века»

Бывший российский футболист прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Тамбовом» (5:1) в 30-м туре РПЛ .

«Тамбову» ведь тоже надо забить. Никто, кроме Дзюбы, им по четыре не забивает, а он забил. Чего его критиковать? У человека счастливое событие, на таких эмоциях он выиграл матч. «Тамбову» тоже не так просто забить. Лучший ли он российский форвард 21 века? Нет, конечно. По мне Кержаков и Павлюченко сильнее него, но это вкусовщина.