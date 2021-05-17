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«Он собирался навалять мне в душевой». Денисов — о конфликте с Черчесовым

17 мая 2021, 19:07

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов поделился подробностями своего конфликта со Станиславом Черчесовым во времена совместной работы в московском «Динамо».

Черчесов мне собирался навалять в душевой. Всё «Динамо» это слышало. В раздевалке это было. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год. Я ему говорю: «Саламыч, я вам просто руки не подам. И всё, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?» При всём «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой...» Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Всё, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдёт, кричал: «Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал.

Это получилось из-за Юсупова. Тогда мы играли с «Зенитом», а Юсуп как раз набрал феерическую форму. Саламыч же его не поставил в состав. В то время ходили слухи, и сам Юсуп в разговоре со мной не скрывал, что есть предложение от «Зенита», и он подписывает. Вот мы как раз играем с «Зенитом». Но Юсуп получает деньги за «Динамо». Это моё понимание футбола. Человек — профессионал, на каждой тренировке выкладывается, он просто был лучший в центре полузащиты. Он на тот момент был на полголовы лучше меня. Это ведущий игрок «Динамо» в центральной зоне, мы играем с «Зенитом», а он не ставится в состав по каким-то непонятным причинам. Мы проиграли 0:1, хотя как минимум должна была быть ничья. Тогда Зобнин был ещё сырой.

Я после игры задал вопрос: «Саламыч, почему не играет ведущий игрок? Почему ваши околофутбольные игры влияют на результат?» На моё высказывание полетело всё. Когда он начал переходить уже на личности, грубость, тогда я сказал: «Вы для меня всё (больше не существуете), здороваться с вами не буду». И я больше с ним не здоровался. Он меня вызвал в кабинет, и я сказал, что даже отцу не разрешал повышать голос. Говорю ему: «У меня четверо детей. Какое вы имеете право при всех игроках „Динамо“ меня унижать? Вы понимаете, что я ничего не могу сделать, потому что у меня контракт». Мне не хватало только с тренером подраться. Это было бы уже сверх. Тогда бы я, наверное, не простил этого сам себе. Но это была суперпровокация с его стороны. В «Динамо» меня вообще ненавидели из-за моей зарплаты. Много ситуаций было. В этой ситуации я сдержался.

А Черчесов что сделал? Он побежал к Ротенбергу — я так это понимаю. Меня в «Динамо» изначально приглашал Ротенберг. Он ему пожаловался: «Денисов идёт против вашего сына». Думаю, вот так он на него накинулся. Хотя я про Борю-младшего ничего не говорил. Я ему говорил: «Играть должны сильнейшие. Если ты будешь сильнее парня из дубля, то должен играть». Я ему в глаза говорил: «На данный момент ты слабее. Почему ты играешь, а другой не играет? Понятно почему». Мне скрывать нечего. Но в той ситуации сын Ротенберга был вообще ни при чём. Это было между мной и Черчесовым. Я не знаю, что он наговорил, но меня потом вызвали в кабинет и дали бумаги со штрафом. Я говорю: «Дайте хотя бы что-то мне сказать». А Черчесов сказал: «Иди вон, редиска!» И всё. Потом пошли судебные дела с «Динамо». Вот так. Перед чемпионатом мира раздался звонок, сказали, что хотят меня видеть в сборной, но надо дать интервью с извинениями. Я сказал: «Нет, извини. Я приеду в сборную, готов что угодно делать, но извиняться мне не за что». Извиняться никогда не стану. За что?

Недавно главный тренер «Ахмата» сообщал, что клуб предлагал Денисову контракт.

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112910415
112910415
26 мая в 07:00
вот это страсти !
Черчесова бы ещё допросить
Хиромант
Хиромант ответ ru57158 (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая в 23:15, ред.
Ладно, соглашусь с тобой. Черчесов не давал Денисову раскрыться в Динамо... Бог с ними.

Вопросы всё те же. Зенит-Денисов-Скандал, Анжи-Денисов-Скандал.. Тут-то ты чего скажешь? Причём тут (как ты говоришь) усатый???
Евгений Быстров
Евгений Быстров
19 мая в 04:53
Полностью на стороне Денисова.Усач мерзота еще та,он же к людям относится как к 62у,показывая свое высокомерие.
Хиромант
Хиромант
18 мая в 19:35
Для полноты картины интересно было бы послушать версию Черчесова... А так ...

Денисов из Зенита ушел со скандалом, из Анжи - со скандалом, из Динамо - со скандалом...(И что, везде виноват Черчесов?)

Он (Денисов) один такой молодец, белый, пушистый, прекрасный игрок - а все тренеры и игроки выше перечисленных клубов тогда кто???
амурец
амурец
18 мая в 02:02
Денисов сам то далеко не ангел, но про уссатого сказал в самую точку
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
18 мая в 00:45
Это кому?Думаю Чабан кабана 🐐.)Усачев хотел провоцировать Игоря.Для чего усач намекнул сама понимаешь.Дзюба то оказался терпеливый.)))Это кошмар.😱.Катёнок будем следить за событиями.)))
batman555
batman555
18 мая в 00:17
Денисов,не Черданцев! Это тот может молчать,когда на него в прямом эфире гонят! Черданцев,как крыса может только предлагать цензуру сделать,клоун)
Ислам0926
Ислам0926
18 мая в 00:16
Денисову верю ,лично знаком со многими кто знает Черчесова и все до единого говорят что он самовлюбленный павлин не с кем не считается если только он не выше авторитетом,перед руководством так прогнется что они в нем видят поеданного человека но он продаст его в любую секунду
Bom Bom
Bom Bom
18 мая в 00:10
Денисов один из самых талантливых в своем поколении. Жаль, что околоигровые моменты подпортили ему карьеру . Ну а поведение Черчеса не удивляет, такова его природа) Нашел собрата по разуму и предпочтениям в лице Дзюбы.
311
311
17 мая в 23:01
Зная характер и приоритеты Денисова, сложно встать на его сторону!)
nikot
nikot
17 мая в 22:45
Полемика была ровна,разговаривали два г....!!!
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1
17 мая в 22:24, ред.
Игорь хорошо играл. Таких мало. И разрушил атаки и создавал. Все, что в раздевалке, это их дела. Усачь, есть усачь. Торгует сборной. Гнать его.
Звать Гу'са или Дика.
zooveterinar
zooveterinar
17 мая в 21:55
Когда черчесов в душе,да еще с зади,это опасно!!!
Союзник противников
Союзник противников
17 мая в 21:40
Вот и встретились два одиночества,развели на футболе костёр...
протон1
протон1
17 мая в 21:32
денисов игрок который наделал много шума в карьере. развалил анжи. и свой зенит. в динамо тож вроде играл. не помню. но игрок конфликтующий со всеми .
Сп62
Сп62
17 мая в 20:55
Я Игорю верю. Очевидно, такая же ситуация была с Егором Титовым в Спартаке, после которой Черчес посадил нападающего на лавку. Болезненное самолюбие основная беда несменяемого тренера.
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL258 (раскрыть)
17 мая в 20:53
Все не без греха
SHMEL258
SHMEL258
17 мая в 20:44
Зная характер и подленькую душонку усача склонен больше доверять правдорубу Денисову, хотя и у того рыльце в пушку.
STVA 1
STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
17 мая в 20:41
Я тоже так считаю
морозз
морозз
17 мая в 20:35
Больно пушистым перед нами предстал, но он бомж по натуре и очень любил деньги...поэтому и терпел унижения!
Baggio R.
Baggio R. ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 мая в 20:31
Надо же написать так неграмотно, что совсем не понятно, кто бы ходил "бес усиков")
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ STVA 1 (раскрыть)
17 мая в 20:27
Прекрасный игрок. А ту ситуацию в "Зените" многие описывали, как то, что он был просто "представителем" россиян. В любом случае, глупо упрекать его в жадности.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 мая в 20:14
Повстречались два барана с большими яй"ами на мосту...дальше Гарик всё описал.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 мая в 20:14
А если бы Черчес конь был???))
STVA 1
STVA 1 ответ Звонкий пони (раскрыть)
17 мая в 20:13
В свою время он лучший!Многие обвиняют его в любви к деньгам , но если смоделировать ситуёвину на себя , то не думаю что много нашлось бы терпил !Ведь он бучу поднял после прихода Халка и Витселя и как он говорит у них зарплата была в разы больше!А пахал то он на равне!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 20:08
Я думаю если бы драка была а жаль, что не была то Денисов точно навалял бы усачу-спартачу и ходил бы сейчас бес усиков своих.
Звонкий пони
Звонкий пони
17 мая в 20:08
Не знаю,что за человек Денисов. Но опорник он был первоклассный. А что усатый - самовлюбленный индюк наверное ни для кого не секрет
Mi6
Mi6
17 мая в 20:07
КрасавчеГ
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 20:06
Решил Игорек перед Евро настроение Черчесову испортить. Ждем изложения данной истории от другой стороны.
КЭТиК
КЭТиК
17 мая в 19:54
Два раза в печень, и один раз по морде.
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