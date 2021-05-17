«Он собирался навалять мне в душевой». Денисов — о конфликте с Черчесовым

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов поделился подробностями своего конфликта со Станиславом Черчесовым во времена совместной работы в московском «Динамо».
Черчесов мне собирался навалять в душевой. Всё «Динамо» это слышало. В раздевалке это было. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год. Я ему говорю: «Саламыч, я вам просто руки не подам. И всё, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?» При всём «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой...» Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Всё, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдёт, кричал: «Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал.
Это получилось из-за Юсупова. Тогда мы играли с «Зенитом», а Юсуп как раз набрал феерическую форму. Саламыч же его не поставил в состав. В то время ходили слухи, и сам Юсуп в разговоре со мной не скрывал, что есть предложение от «Зенита», и он подписывает. Вот мы как раз играем с «Зенитом». Но Юсуп получает деньги за «Динамо». Это моё понимание футбола. Человек — профессионал, на каждой тренировке выкладывается, он просто был лучший в центре полузащиты. Он на тот момент был на полголовы лучше меня. Это ведущий игрок «Динамо» в центральной зоне, мы играем с «Зенитом», а он не ставится в состав по каким-то непонятным причинам. Мы проиграли 0:1, хотя как минимум должна была быть ничья. Тогда Зобнин был ещё сырой.
Я после игры задал вопрос: «Саламыч, почему не играет ведущий игрок? Почему ваши околофутбольные игры влияют на результат?» На моё высказывание полетело всё. Когда он начал переходить уже на личности, грубость, тогда я сказал: «Вы для меня всё (больше не существуете), здороваться с вами не буду». И я больше с ним не здоровался. Он меня вызвал в кабинет, и я сказал, что даже отцу не разрешал повышать голос. Говорю ему: «У меня четверо детей. Какое вы имеете право при всех игроках „Динамо“ меня унижать? Вы понимаете, что я ничего не могу сделать, потому что у меня контракт». Мне не хватало только с тренером подраться. Это было бы уже сверх. Тогда бы я, наверное, не простил этого сам себе. Но это была суперпровокация с его стороны. В «Динамо» меня вообще ненавидели из-за моей зарплаты. Много ситуаций было. В этой ситуации я сдержался.
А Черчесов что сделал? Он побежал к Ротенбергу — я так это понимаю. Меня в «Динамо» изначально приглашал Ротенберг. Он ему пожаловался: «Денисов идёт против вашего сына». Думаю, вот так он на него накинулся. Хотя я про Борю-младшего ничего не говорил. Я ему говорил: «Играть должны сильнейшие. Если ты будешь сильнее парня из дубля, то должен играть». Я ему в глаза говорил: «На данный момент ты слабее. Почему ты играешь, а другой не играет? Понятно почему». Мне скрывать нечего. Но в той ситуации сын Ротенберга был вообще ни при чём. Это было между мной и Черчесовым. Я не знаю, что он наговорил, но меня потом вызвали в кабинет и дали бумаги со штрафом. Я говорю: «Дайте хотя бы что-то мне сказать». А Черчесов сказал: «Иди вон, редиска!» И всё. Потом пошли судебные дела с «Динамо». Вот так. Перед чемпионатом мира раздался звонок, сказали, что хотят меня видеть в сборной, но надо дать интервью с извинениями. Я сказал: «Нет, извини. Я приеду в сборную, готов что угодно делать, но извиняться мне не за что». Извиняться никогда не стану. За что?
Недавно главный тренер «Ахмата» сообщал, что клуб предлагал Денисову контракт.
Черчесова бы ещё допросить
Черчесова бы ещё допросить
Вопросы всё те же. Зенит-Денисов-Скандал, Анжи-Денисов-Скандал.. Тут-то ты чего скажешь? Причём тут (как ты говоришь) усатый???
Вопросы всё те же. Зенит-Денисов-Скандал, Анжи-Денисов-Скандал.. Тут-то ты чего скажешь? Причём тут (как ты говоришь) усатый???
Денисов из Зенита ушел со скандалом, из Анжи - со скандалом, из Динамо - со скандалом...(И что, везде виноват Черчесов?)
Он (Денисов) один такой молодец, белый, пушистый, прекрасный игрок - а все тренеры и игроки выше перечисленных клубов тогда кто???
Денисов из Зенита ушел со скандалом, из Анжи - со скандалом, из Динамо - со скандалом...(И что, везде виноват Черчесов?)
Он (Денисов) один такой молодец, белый, пушистый, прекрасный игрок - а все тренеры и игроки выше перечисленных клубов тогда кто???
Звать Гу'са или Дика.
Звать Гу'са или Дика.