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Моизе Кин и Кьеллини — в расширенном составе сборной Италии на Евро-2020

18 мая 2021, 03:00

Итальянская федерация футбола объявила расширенный список из 33 игроков, получивших вызов в сборную Италии на Евро-2020.

Расширенный состав сборной Италии

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Пари Сен-Жермен»), Мануэль Лаццари («Лацио»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен»);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — «Сассуоло») Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано («Наполи»), Моизе Кин («Пари Сен-Жермен»).

Вчера стало известно о том, что наставник сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт до 2026 года.

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Все комментарии
Нази
Нази
18 мая в 10:15
Сплав опыта и молодости. Очень мощный состав.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 06:49
Кьяллини должен быть в основе
1bear
1bear
18 мая в 03:24
буду за итальянцев болеть на Евро !!!
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