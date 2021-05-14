35-летний Карсон дебютирует за «Манчестер Сити», он не играл в АПЛ 10 лет

«Манчестер Сити» объявил состав на матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ньюкасла».
Место в воротах «горожан» займёт 35-летний голкипер Скотт Карсон, который был арендован у «Дерби Каунти» с 2019 года. Последний раз вратарь выходил на поле в рамках АПЛ в сезоне 2010/11 в составе «Вест Бромвича».
Добавлено. Да и очки не подарили нуждающимся
Добавлено. Да и очки не подарили нуждающимся
Этот состав ближе к глубокорезервному, даже Гарсия (летом уйдет в Барселону) иногда попадавший в заявку (на банку) сегодня выходит в старте)) Походу этим составом оставшиеся матчи чемпионата будут доигрывать, так сказать, раздаривать очки нуждающимся!)
Этот состав ближе к глубокорезервному, даже Гарсия (летом уйдет в Барселону) иногда попадавший в заявку (на банку) сегодня выходит в старте)) Походу этим составом оставшиеся матчи чемпионата будут доигрывать, так сказать, раздаривать очки нуждающимся!)