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35-летний Карсон дебютирует за «Манчестер Сити», он не играл в АПЛ 10 лет

14 мая 2021, 21:15
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» объявил состав на матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ньюкасла».

Место в воротах «горожан» займёт 35-летний голкипер Скотт Карсон, который был арендован у «Дерби Каунти» с 2019 года. Последний раз вратарь выходил на поле в рамках АПЛ в сезоне 2010/11 в составе «Вест Бромвича».

35-летний Карсон дебютирует за «Манчестер Сити», он не играл в АПЛ 10 лет

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bsww
bsww ответ allemz (раскрыть)
15 мая в 08:10, ред.
ошибочка вышла в расчётах, только три пропустил
Добавлено. Да и очки не подарили нуждающимся
Futurista
Futurista
14 мая в 21:36
sihafazatron
sihafazatron
14 мая в 21:36
Щас потренируется, а потом можно и в Италию лет на 5 съездить)
Igo0rek
Igo0rek
14 мая в 21:32
Бернарду и Гюндогана тоже можно было бы поберечь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 21:30
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА. Пусть суетятся те, кому нужны очки...
allemz
allemz
14 мая в 21:22, ред.
Его брали как тренера вратарей, походу как минимум 5-6 мячей МС сегодня пропустит, c него песок сыплется как с Рыжикова))
Этот состав ближе к глубокорезервному, даже Гарсия (летом уйдет в Барселону) иногда попадавший в заявку (на банку) сегодня выходит в старте)) Походу этим составом оставшиеся матчи чемпионата будут доигрывать, так сказать, раздаривать очки нуждающимся!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 21:16
Может удастся сегодня забить
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