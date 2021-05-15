38-летний Дани Алвес получил вызов в сборную Бразилии

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15 мая 2021, 03:52

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил список из 28 футболистов, вызванных в национальную команду на отборочные матчи ЧМ -2022 против Эквадора и Парагвая. Стоит отметить, что в состав «селесао» вернулся 38-летний защитник «Сан-Паулу» .

Состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Лукас Вериссимо («Бенфика»), Эдер Милитао («Реал»), Ренан Лоди («Атлетико»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»);

Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Барбоса («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).