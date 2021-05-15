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38-летний Дани Алвес получил вызов в сборную Бразилии

15 мая 2021, 03:52

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил список из 28 футболистов, вызванных в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 против Эквадора и Парагвая. Стоит отметить, что в состав «селесао» вернулся 38-летний защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес.

Состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Лукас Вериссимо («Бенфика»), Эдер Милитао («Реал»), Ренан Лоди («Атлетико»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»);

Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Барбоса («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).

После четырёх туров отборочного этапа южноамериканского отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии является единоличным лидером группы. В последнем матче бразильцы одержали выездную победу над Уругваем (2:0).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
15 мая в 10:54
У бразил много хороших игроков сейчас
Caniggia
Caniggia
15 мая в 10:33
Просто так в Бразилию не позовут. Значит заслужил и находится в отличной форме. У нас тоже есть свой Юра Алвес!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Spartach from kg (раскрыть)
15 мая в 09:13
Алвес родился 6 мая 83-го, а Жирков 20 августа того же года.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Дима Логинов (раскрыть)
15 мая в 08:28
Жирков 83го, Алвес 84го
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 мая в 07:41
может Зидана возьмут в сборную Франции
Van Vanovich
Van Vanovich
15 мая в 07:36
Тиаго Силва и Алвес?? Тите не хочет вызывать молодых. Может поплатится.
SHMEL258
SHMEL258
15 мая в 06:36
Хорошая сборная и Алвес её не портит.
sv_1969
sv_1969
15 мая в 06:04
У них ПЗ закончились?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 мая в 05:11
Дани Алвес конечно уникальный игрок, но вызывать в сборную Бразилии 38 летнего игрока это похоже на кризис какой то.
Смогу понять если его взяли в роли "дядьки" или устроить прощальный матч.
Zenit_84
Zenit_84
15 мая в 04:46
Измельчали бразильские футболисты. Дедушкам приходится играть)
swed27
swed27
15 мая в 04:23
Все равно самый пожилой сборник - Златан Ибрагимович
Дима Логинов
Дима Логинов
15 мая в 03:56
Жирков сейчас посмеялся, он хоть чуть помладше, зато от сборной и не отлучался ещё.
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