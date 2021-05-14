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Пирло рассказал, кто выйдет в стартовом составе на матч с «Интером»

14 мая 2021, 20:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции сообщил о том, кто выйдет в стартовом составе туринского клуба на матч 37-го тура Серии А против «Интера».

Алекс Сандро обязательно сыграет в защите, в том числе потому, что он будет дисквалифицирован на финал Кубка Италии. Демирал восстановился после травмы и несколько недель тренировался с командой. Он доступен на завтрашний матч, он может выйти в стартовом составе. Кьеза в порядке, вчера вечером он тренировался и не чувствовал боли. Он восстановился, и я думаю, что завтра вечером он будет доступен для игры. Щесны начнёт матч в воротах.

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Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
14 мая в 23:03
К сожалению у Щесны с нашей обороной не вяжется. Щансы на поражение возрасли в моих глазах.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
14 мая в 22:14
Главное чтобы не играл Кьелини и Буффон!!
Rare Fish
Rare Fish ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 мая в 22:07
    Rare Fish
    Rare Fish
    14 мая в 22:06
    Щесны в раме это 99% поражение
    Ironigor
    Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    14 мая в 21:43, ред.
    Это единственное что может радовать, но и с такими иногда не матевированными ничем не обременнёными игроками тяжелее бывает играть. Они же будут играть в своё удовольствие. Как то так бывает тоже. Вообщем болею за Юве и буду ждать только Победы ✌ !!! Победа Юве нужнее !!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
    14 мая в 21:28
    Матч по вывеске огонь, но смущает отсутствие у "Интера" внятной мотивации, они вроде как уже чемпионство с шашлыками отмечают:
    Ironigor
    Ironigor
    14 мая в 20:54, ред.
    Бомба, а не матч предстоит !!!
    Быть или не быть Ювннтусу в лиги чемпионов , вот в чём вопрос ??? И я думаю Ювентус сделает всё для того чтобы попасть туда. И для этого нужно будет просто взять и обыграть чемпиона 🏆Италии этого сезона Интер. Так как Интер уже за несколько туров до конца чемпионата выполнил задачу максимум, то и на этот матч он выйдет уже в статусе чемпионов. А Ювентус может перегореть и осложнить тем самым себе выход в ЛЧ, ведь Интер не будет ничем обременен и будет играть в своё удовольствие. И в этом и есть сложность этого матча для Ювентуса. Но если Юве выйдет заряженный только на победу, то всё будет в их руках. Ещё есть такой нюанс, что на этот матч уже многие ключевые игроки Интера могут вообщем не выйти. Вообщем в любом случае, матч будет захватывающий, где Ювентусу нужна только Победа ✌!!! Пожелаем Удачи Ювентусу в этом не лёгком противостоянии !!! Только Победа ✌, Только Юве !!!
    Всем Добра !!!
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