Пирло рассказал, кто выйдет в стартовом составе на матч с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» на пресс-конференции сообщил о том, кто выйдет в стартовом составе туринского клуба на матч 37-го тура Серии А против «Интера».

Алекс Сандро обязательно сыграет в защите, в том числе потому, что он будет дисквалифицирован на финал Кубка Италии. Демирал восстановился после травмы и несколько недель тренировался с командой. Он доступен на завтрашний матч, он может выйти в стартовом составе. Кьеза в порядке, вчера вечером он тренировался и не чувствовал боли. Он восстановился, и я думаю, что завтра вечером он будет доступен для игры. Щесны начнёт матч в воротах.