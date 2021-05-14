Пирло рассказал, кто выйдет в стартовом составе на матч с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции сообщил о том, кто выйдет в стартовом составе туринского клуба на матч 37-го тура Серии А против «Интера».
Алекс Сандро обязательно сыграет в защите, в том числе потому, что он будет дисквалифицирован на финал Кубка Италии. Демирал восстановился после травмы и несколько недель тренировался с командой. Он доступен на завтрашний матч, он может выйти в стартовом составе. Кьеза в порядке, вчера вечером он тренировался и не чувствовал боли. Он восстановился, и я думаю, что завтра вечером он будет доступен для игры. Щесны начнёт матч в воротах.
Быть или не быть Ювннтусу в лиги чемпионов , вот в чём вопрос ??? И я думаю Ювентус сделает всё для того чтобы попасть туда. И для этого нужно будет просто взять и обыграть чемпиона 🏆Италии этого сезона Интер. Так как Интер уже за несколько туров до конца чемпионата выполнил задачу максимум, то и на этот матч он выйдет уже в статусе чемпионов. А Ювентус может перегореть и осложнить тем самым себе выход в ЛЧ, ведь Интер не будет ничем обременен и будет играть в своё удовольствие. И в этом и есть сложность этого матча для Ювентуса. Но если Юве выйдет заряженный только на победу, то всё будет в их руках. Ещё есть такой нюанс, что на этот матч уже многие ключевые игроки Интера могут вообщем не выйти. Вообщем в любом случае, матч будет захватывающий, где Ювентусу нужна только Победа ✌!!! Пожелаем Удачи Ювентусу в этом не лёгком противостоянии !!! Только Победа ✌, Только Юве !!!
Всем Добра !!!
Быть или не быть Ювннтусу в лиги чемпионов , вот в чём вопрос ??? И я думаю Ювентус сделает всё для того чтобы попасть туда. И для этого нужно будет просто взять и обыграть чемпиона 🏆Италии этого сезона Интер. Так как Интер уже за несколько туров до конца чемпионата выполнил задачу максимум, то и на этот матч он выйдет уже в статусе чемпионов. А Ювентус может перегореть и осложнить тем самым себе выход в ЛЧ, ведь Интер не будет ничем обременен и будет играть в своё удовольствие. И в этом и есть сложность этого матча для Ювентуса. Но если Юве выйдет заряженный только на победу, то всё будет в их руках. Ещё есть такой нюанс, что на этот матч уже многие ключевые игроки Интера могут вообщем не выйти. Вообщем в любом случае, матч будет захватывающий, где Ювентусу нужна только Победа ✌!!! Пожелаем Удачи Ювентусу в этом не лёгком противостоянии !!! Только Победа ✌, Только Юве !!!
Всем Добра !!!