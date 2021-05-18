ЦСКА хочет продлить контракт с Васиным

Защитник ЦСКА Виктор Васин может продлить свой контракт.
Утверждается, что москвичи уже предложили 32-летнему футболисту новое соглашение.
ЦСКА якобы намерен сохранить Васина для ротации. Недавно бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что защитника нужно «убрать из ЦСКА».
Какая ферма без навоза,
Какая сказка без обмана,
Какой Витюша без привоза.
Какая ферма без навоза,
Какая сказка без обмана,
Какой Витюша без привоза.
Ракетой он не станет, в цепкости не прибавит, а вместо обученности сквозит недоученность... А талантом он никогда не был... Тупиковая ипотека...
Ракетой он не станет, в цепкости не прибавит, а вместо обученности сквозит недоученность... А талантом он никогда не был... Тупиковая ипотека...