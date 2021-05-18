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ЦСКА хочет продлить контракт с Васиным

18 мая 2021, 20:48

Защитник ЦСКА Виктор Васин может продлить свой контракт.

Утверждается, что москвичи уже предложили 32-летнему футболисту новое соглашение.

ЦСКА якобы намерен сохранить Васина для ротации. Недавно бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что защитника нужно «убрать из ЦСКА».

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Все комментарии
isamsn
isamsn
19 мая в 11:18
Новость высосанная из пальца. Источник её неизвестен...
galem72
galem72
19 мая в 10:28
Хорошая молва. Очень качественный защитник. ))
Нази
Нази
19 мая в 07:37
Я фанат Спартака я тоже хочу чтобы с ним продлили контракт! А так могут ещё Кайо с Краснодара взять для полного цементирования центра обороны.
Слайш
Слайш
19 мая в 00:27
для ротации какого нибудь клуба ФНЛ разве что.. Совсем сдурели? Когда на поле васин и карпов - это минус два игрока в команде сразу... Избавиться нужно во что бы то ни стало, от обоих
Александр Рябов
Александр Рябов
19 мая в 00:27, ред.
Зачем, если защитников и так не мало. Ещё и Гогуа вернётся, лучший игрок Ротора прошлого сезона, где он стал просто звездой (один из лучших защитников нашего чемпионата, тащил всю защиту Ротора на себе)
Shustriy
Shustriy
18 мая в 22:31
Когда играет Заболотный, Васины уже не нужны.
Anisovich
Anisovich ответ alexamit (раскрыть)
18 мая в 22:30
Пока что цска собирает бездарей Зенита и Сочи.
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 22:28
Витя,я с тобой! Не опозорь меня в следующем сезоне,и посрами всех юмористов.
YVG
YVG
18 мая в 22:27, ред.
В цска побольше Васиных и Заболотных, пердив корячится.
alexamit
alexamit
18 мая в 22:17
Олич!Гони эту бездарь в Зенит!Пусть там привозом занимается.
oFANATo
oFANATo
18 мая в 22:12
Для ротации состава подойдёт.......
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
18 мая в 22:04
Учитывая руководство Локо,наверное даже этому я не удивлюсь....
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
18 мая в 22:03
Локомотив ведёт сейчас тайные переговоры с ЦСКА, о выкупе Васина и предложил контракт 25лямов € на 10 лет !!! )))
ermak6848
ermak6848
18 мая в 21:58
Надеюсь сам решит что и как...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
18 мая в 21:58
Васин после зимней паузы хорошо отыграл.
Loko best
Loko best
18 мая в 21:52
Согласен,полностью,Васин отличный защитник,чего он до сих пор в ЦСКА,он давно перерос уровень армейцев,но они не пускают Витю в Реал....и тут я проснулся,хорошо,что Васин в ЦСКА играет,а не в Локо!!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
18 мая в 21:52, ред.
Я могу предположить причину . почему Васина до сих пор держат в команде . сталкивался по жизни в футболе- был у нас один игрок в команде . на тренировках вытворял такие вещи . что бразильцы бы позавидовали . а в официальных матчах при народе -дуб дубом ,напрочь все исчезало , боюсь с Васиным та же ситуация . не зря же кто то из наших футболистов на тренировках сравнивал Васина с итальянским Мальдини, а на поле в официальных матчах он почему то совершенно другой футболист - все дело в психологии - просто не может человек прилюдно показать свое мастерство.оно куда то исчезает при "честном" народе. и боюсь это уже неисправимо-возраст !
Ironigor
Ironigor
18 мая в 21:51
Это что весеннее обострение или чей то чёрный юмор ?!! Этого просто не может быть !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 мая в 21:44
Васина надо продлить немедленно!
bratskij
bratskij
18 мая в 21:43
Они там чего накурились? Это переход в пердив с этим дятлом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 мая в 21:37
Утка. Ивица заменил Васина в игре с Динамо (привоз) на молодого Карпова. Получилось, хрен редьки не слаще.
1-я конная
1-я конная ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 мая в 21:20
Прямо как Карпов, только Васин
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 21:07
Васин отличный защитник,только какойто не везучий,может это пройдёт,посмотрим!
Аксинья
Аксинья
18 мая в 21:06
Какая песня без баяна,
Какая ферма без навоза,
Какая сказка без обмана,
Какой Витюша без привоза.
particular
particular
18 мая в 21:00
Витя не нужен не для ротации, не для вариации...
Ракетой он не станет, в цепкости не прибавит, а вместо обученности сквозит недоученность... А талантом он никогда не был... Тупиковая ипотека...
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 20:56
Не, Васин это свадьба для соперника ))
Трезвый повар
Трезвый повар
18 мая в 20:54
Насколько я знаю болельщики ЦСКА не довольны игрой Васина и не хотели бы продления контракта
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 20:51
Васин - это похороны.
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