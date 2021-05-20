Караваев — о Евро-2020: «Должны показать свой максимум, терять нечего»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о целях сборной России на Евро-2020.
Цель — успешно выступить на предстоящем турнире. Все мысли о сборной. Мне ещё ничего не подарили на день рождения, пожелали здоровья. На дне рождения Слуцкого был. Сейчас мы в сборной, готовимся к серьёзному турниру. Был выходной, отметили, но теперь думаем только о Евро. Не скажу, что сезон был очень тяжёлый. Мы профессиональные футболисты, в Европе так постоянно играют, поэтому всё нормально. Нервозность перед официальными матчами сборной всегда есть. Да, большой и особый турнир. Мы должны показать свой максимум. Все игры будут сложными, все будут играть от ножа. Терять нечего, большой турнир. Всем хочется себя показать. Все понимают, какие задачи перед командой стоят, все готовы к нагрузкам.
Напомним, что сегодня сборная России начала подготовку к Евро-2020.
"Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации."
Отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца.
Так что если информация в профиле указано верно, то переживать за приз не стоит. Если есть какие-либо сомнения, для начала обратитесь в своё отделение почты, с большой вероятностью, приз уже будет вас там ждать.
"Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации."
Отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца.
Так что если информация в профиле указано верно, то переживать за приз не стоит. Если есть какие-либо сомнения, для начала обратитесь в своё отделение почты, с большой вероятностью, приз уже будет вас там ждать.
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