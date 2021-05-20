Караваев — о Евро-2020: «Должны показать свой максимум, терять нечего»

Защитник «Зенита» рассказал о целях сборной России на Евро-2020.

Цель — успешно выступить на предстоящем турнире. Все мысли о сборной. Мне ещё ничего не подарили на день рождения, пожелали здоровья. На дне рождения Слуцкого был. Сейчас мы в сборной, готовимся к серьёзному турниру. Был выходной, отметили, но теперь думаем только о Евро. Не скажу, что сезон был очень тяжёлый. Мы профессиональные футболисты, в Европе так постоянно играют, поэтому всё нормально. Нервозность перед официальными матчами сборной всегда есть. Да, большой и особый турнир. Мы должны показать свой максимум. Все игры будут сложными, все будут играть от ножа. Терять нечего, большой турнир. Всем хочется себя показать. Все понимают, какие задачи перед командой стоят, все готовы к нагрузкам.