ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Караваев — о Евро-2020: «Должны показать свой максимум, терять нечего»

20 мая 2021, 18:55

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о целях сборной России на Евро-2020.

Цель — успешно выступить на предстоящем турнире. Все мысли о сборной. Мне ещё ничего не подарили на день рождения, пожелали здоровья. На дне рождения Слуцкого был. Сейчас мы в сборной, готовимся к серьёзному турниру. Был выходной, отметили, но теперь думаем только о Евро. Не скажу, что сезон был очень тяжёлый. Мы профессиональные футболисты, в Европе так постоянно играют, поэтому всё нормально. Нервозность перед официальными матчами сборной всегда есть. Да, большой и особый турнир. Мы должны показать свой максимум. Все игры будут сложными, все будут играть от ножа. Терять нечего, большой турнир. Всем хочется себя показать. Все понимают, какие задачи перед командой стоят, все готовы к нагрузкам.

Напомним, что сегодня сборная России начала подготовку к Евро-2020.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
20 мая в 20:17
В правилах указано:
"Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации."

Отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца.

Так что если информация в профиле указано верно, то переживать за приз не стоит. Если есть какие-либо сомнения, для начала обратитесь в своё отделение почты, с большой вероятностью, приз уже будет вас там ждать.
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
20 мая в 20:11
Добрый!Да нет! Ждал бумажку так сказать!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 мая в 19:46
Для того, что чтобы -то показывать ,нужно это что-то иметь ! ))
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
20 мая в 19:18
Добрый вечер.
Вы уже были на почте?
sv_1969
sv_1969
20 мая в 19:07
Хотелось бы выход с группы увидеть
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 мая в 19:05
Сейчас они все начнут болтать
sv_1969
sv_1969 ответ jobss (раскрыть)
20 мая в 19:04
Если можно проверить мой приз!Заранее благодарен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 мая в 18:57
Лишь бы не Опозорились...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100