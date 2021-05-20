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Черчесов: «Перед Евро-2020 другие ощущения, чем перед ЧМ-2018»

20 мая 2021, 18:36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о начале подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт летом этого года.

Похожи ли ощущения при подготовке с теми, что были на ЧМ-2018? Память у меня неплохая, но так оглядываться я не смогу. У нас сейчас другая история, соответственно, ощущения другие.

Тренировка — и восстановительная, и игровая. Сегодня работали с ручным тормозом. Просили в каких-то то моментах думать по-другому. Мозги тоже надо развивать.

С Кудряшовым общался. Головину и Алексею Миранчуку до финалов отправил смс, но пока не общались. Хотим, чтобы легионеры были 24 мая, но ситуация подскажет. Самый поздний срок — 25 мая. Что касается Баринова и Мухина, то несколько дней до сборов они работали с нашими врачами. Сегодня они работали, проблем никаких нет.

У нас много новых футболистов, но ничего не поменялось. Сегодня у нас собранный весь день. Сегодня был спонсорский день, всех удовлетворили. Это важно, потому что они наши партнеры. Теперь мы сконцентрированы на работе.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
22 мая в 20:03
У нас много новых футболистов, но ничего не поменялось. Сегодня у нас собранный весь день. Сегодня был спонсорский день, всех удовлетворили. Это важно, потому что они наши партнеры. Теперь мы сконцентрированы на работе.(с)
Насколько же косноязычен этот персонаж, но правдив: много новых, но ничего не поменялось; про то, как всех удовлетворили по причине партнёрства - аплодисменты, переходящие в овации!!! Только что-то не смешно...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 23:09
Всё живёт воспоминаниями
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 19:54
Главное , чтобы не перетормозили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 19:43
Снова усач рубит глупость.
За адекватность
За адекватность
20 мая в 18:49, ред.
"Сегодня работали с ручным тормозом." Помнится один, теперь уже бывший, тренер команды вещал, что на тренировках на зимних подготовительных сборах отрабатывали рывково-тормозные действия. А потом были два матча с "Динамо" Загреб в ЛЕ с весьма плачевным результатом. Так что Вы Станислав Саламович поаккуратней там с "тормозами" на тренировках, что с ручными, что с ножными.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 мая в 18:42
Кто "ручной" понятно, а кто "тормоз"?
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