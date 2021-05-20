Черчесов: «Перед Евро-2020 другие ощущения, чем перед ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России рассказал о начале подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт летом этого года.

Похожи ли ощущения при подготовке с теми, что были на ЧМ -2018? Память у меня неплохая, но так оглядываться я не смогу. У нас сейчас другая история, соответственно, ощущения другие.

Тренировка — и восстановительная, и игровая. Сегодня работали с ручным тормозом. Просили в каких-то то моментах думать по-другому. Мозги тоже надо развивать.

С Кудряшовым общался. Головину и Алексею Миранчуку до финалов отправил смс, но пока не общались. Хотим, чтобы легионеры были 24 мая, но ситуация подскажет. Самый поздний срок — 25 мая. Что касается Баринова и Мухина, то несколько дней до сборов они работали с нашими врачами. Сегодня они работали, проблем никаких нет.

У нас много новых футболистов, но ничего не поменялось. Сегодня у нас собранный весь день. Сегодня был спонсорский день, всех удовлетворили. Это важно, потому что они наши партнеры. Теперь мы сконцентрированы на работе.