Газзаев — об Оличе в ЦСКА: «Молодого тренера кинули в мясорубку»

Бывший главный тренер ЦСКА , а ныне депутат Государственной думы поделился мнением о решении армейского клуба пригласить .

Лично мне жаль, что в такую мясорубку кинули молодого тренера. Прекрасный человек и отличный игрок, он многое сделал для ЦСКА , будучи футболистом. Но сейчас, практически не имея тренерского опыта, попал в команду, которая должна побеждать в каждой встрече. Ответственность – совсем иная!

Я неоднократно высказывался, что целесообразно было бы до конца сезона оставить на посту Виктора Ганчаренко. И уже летом назначить Олича, если сделан выбор в его пользу. У Ивицы появилась бы возможность за два месяца присмотреться к команде, а затем провести с ней полноценный подготовительный период. Это было бы логично. А так парня бросили в озеро: выплыл – хорошо, не выплыл – потонул. И теперь на него вешают все неудачи.