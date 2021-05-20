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Газзаев — об Оличе в ЦСКА: «Молодого тренера кинули в мясорубку»

20 мая 2021, 13:31

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился мнением о решении армейского клуба пригласить Ивицу Олича.

Лично мне жаль, что в такую мясорубку кинули молодого тренера. Прекрасный человек и отличный игрок, он многое сделал для ЦСКА, будучи футболистом. Но сейчас, практически не имея тренерского опыта, попал в команду, которая должна побеждать в каждой встрече. Ответственность – совсем иная!

Я неоднократно высказывался, что целесообразно было бы до конца сезона оставить на посту Виктора Ганчаренко. И уже летом назначить Олича, если сделан выбор в его пользу. У Ивицы появилась бы возможность за два месяца присмотреться к команде, а затем провести с ней полноценный подготовительный период. Это было бы логично. А так парня бросили в озеро: выплыл – хорошо, не выплыл – потонул. И теперь на него вешают все неудачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:45
пока кажется, что поспешили
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
21 мая в 10:23
Во-первых,я от него не слышал жалоб,поэтому и защищать его нет необходимости(хотя я не отношусь ни к его ярым сторонникам,ни защитникам- я просто наблюдаю терпеливо.что из этого эксперимента получится);а,во-вторых,кому (и кто) десять раз предлагают работу,а он говорит : "Надо подождать, на моих условиях".Бывает,но редко,или в легендах.
Сп62
Сп62
20 мая в 20:26
Защитников у Олича много, но никто не ответил, почему он не дождался конца чемпионата, а бросился в мясорубку. Думал пришёл, увидел, победил. Ан, нет. Не получилось.
oFANATo
oFANATo
20 мая в 18:28, ред.
А кто вешает все неудачи на Олича?
По-моему никто на него и не вешает.
Любому здравомыслящему человеку понятно
что Олич тут не причем
С Олича можно будет спрашивать только по истечении времени когда закончится следующий сезон
Mi6
Mi6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 мая в 17:58
100%
Союзник противников
Союзник противников
20 мая в 17:47
Нас ля-ля,а мы крепчаем уже ушло из оборота??? Нихрена с ним не случилось,и так ясно было.что команда выше не поднимется и хорошо,что не на седьмом месте закончила.А кто был против его,подпевалы ВитькА и тайные недоброжелатели клуба,так они в любом случае найдут повод для "огорчения".
particular
particular
20 мая в 17:34, ред.
В напряжении люди растут...
В тепличных условиях мозги атрофируются...
SHMEL
SHMEL
20 мая в 17:05
Остаётся только пожелать Оличу закусить удила и работать не покладая рук днём и ночью.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 17:02
Никто неудачи на Олича не сбрасывает, в принципе чемпионат уже завершён и сейчас говорить о неудачах в последних турах бессмысленн а Ивицы впереди полноценные сборы и ему решать как строить команду. Удачи ему!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 15:40
Так оно в принципе и получилось
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 мая в 15:06
Узнать бы теперь Герасима в окружении Гинера.
nikoladolgov
nikoladolgov
20 мая в 15:03
Кто его бросил ?
Сам вызвался !
Аксинья
Аксинья
20 мая в 14:38
Утоп Максим ну и ....с ним - не будет далеко заплывать))
swed27
swed27
20 мая в 14:29
И все же Олич приподнял ЦСКА кто бы что не говорил
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 14:28
Никто на Олича неудачи не вешает. Понятно, что состав подбирал Ганчаренко, он же зимние сборы проводил. Зато к концу чемпионата у Олича уже есть некоторые впечатления об игроках. Теперь можно серьезно заняться ревизией состава. Предварительные выводы можно будет делать ближе к Новому Году.
Получится или нет у Ивицы - трудно сказать. Остается надеяться на лучшее.
Всем здоровья.
Shustriy
Shustriy
20 мая в 14:23
Шестое место только начало.
Beekeeper
Beekeeper
20 мая в 14:22
Никто на него ничего не вешал, сезон был для ЦСКА закончен после матча с Тулой. В новом сезоне посмотрим на Олича уже как на тренера. Зато он теперь не будет тратить время на знакомство с командой )
Izmar
Izmar
20 мая в 14:22, ред.
Олич с Заболотным сделают цска чемпионом пердива.
berda2003
berda2003
20 мая в 14:20
единственное, что олич мог сделать - это самому выйти на поле... на движение в низ, он повлиять не мог...
sten312
sten312 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 мая в 14:16
Не заремовцам об этом говорить.
ermak6848
ermak6848
20 мая в 14:08
ничего - за то Хороший Опыт
Ironigor
Ironigor
20 мая в 13:59, ред.
Это Неудачи руководства клуба ЦСКА, а Олич как правильно сказал Валерий, - Олич был брошен в мясорубку !!! Ну что сделано, то сделано. Теперь только руководство вместе с Оличем придётся искать правильные пути выхода из сложившейся ситуации. Надо обязательно искать выход только в тандеме, понимая стратегию которую хотят видеть обе стороны. Тренер будет нуждаться в тех игроках. с которыми он видит усиление и цели которые ставит перед ним руководство. И руководство должно пойти ему на встречу и делать всё возможное что зависит от них. Будем надеяться что это время в межсезонье проведут огромную работу и будут стремится построить новый качественный проект по имени ЦСКА! Пожелаем Удачи и больших Успехов Оличу. Всем Добра!
за
за
20 мая в 13:50
Был стейк, теперь фарш из конины.
STVA 1
STVA 1
20 мая в 13:45
Тяжело конечно Ивице!А будет ещё тяжелей!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Mi6 (раскрыть)
20 мая в 13:38
Не друг, там бабайка с женей напартачили
ДАША Д
ДАША Д
20 мая в 13:37
А никто не говорил, что будет легко.
Mi6
Mi6
20 мая в 13:36
Да, напортачил Гончаренко ещё как
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