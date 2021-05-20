Сафонов: «Я был немного не готов к вызову в сборную России»

Голкипер «Краснодара» прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Грубо говоря, я был немного не готов к вызову в сборную, потому что понимал, что моя травма, набор формы не позволили показать все, на что я способен. Наверное, по ходу сезона я показывал не самую лучшую форму, но к его концу поднабрал. Хочу сказать спасибо за доверие, за шанс проявить себя, тренироваться, быть здесь в команде в такой важный период.

Переход из молодежной команды в основную стараются сделать как можно проще. Я уже был на сборе, меня забирали из молодежной команды. Атмосфера и здесь, и там прекрасная, ребята все понимают, принимают как своего. Переход проходит просто, все понимают, что у нас одна цель и мы движемся к ней. Есть ли ощущение разделения между первым и вторым номером сборной? Если честно, это не ощущается, потому что все общаются спокойно, каждый должен быть готов играть. А там уже решение тренера — кого поставят. Я, допустим, не могу знать, кто точно будет играть. В любом случае я буду готов сам и буду готовить своих напарников, чтобы мы выжали максимум в следующей игре. Всё зависит от доверия тренера.