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Сафонов: «Я был немного не готов к вызову в сборную России»

20 мая 2021, 19:51

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Грубо говоря, я был немного не готов к вызову в сборную, потому что понимал, что моя травма, набор формы не позволили показать все, на что я способен. Наверное, по ходу сезона я показывал не самую лучшую форму, но к его концу поднабрал. Хочу сказать спасибо за доверие, за шанс проявить себя, тренироваться, быть здесь в команде в такой важный период.

Переход из молодежной команды в основную стараются сделать как можно проще. Я уже был на сборе, меня забирали из молодежной команды. Атмосфера и здесь, и там прекрасная, ребята все понимают, принимают как своего. Переход проходит просто, все понимают, что у нас одна цель и мы движемся к ней. Есть ли ощущение разделения между первым и вторым номером сборной? Если честно, это не ощущается, потому что все общаются спокойно, каждый должен быть готов играть. А там уже решение тренера — кого поставят. Я, допустим, не могу знать, кто точно будет играть. В любом случае я буду готов сам и буду готовить своих напарников, чтобы мы выжали максимум в следующей игре. Всё зависит от доверия тренера.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 05:07
Скромничает парень.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
20 мая в 20:45
Половина игроков сборной были удивлены вызовом...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 мая в 20:24
Уверен в этом!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
20 мая в 20:23
Это точно. Будь вместо "бармалея" кто то другой , Матвей давно бы был в сборной.
berda2003
berda2003
20 мая в 20:21
... а в какую сборную ты был готов?
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 мая в 20:08
Он должен вернуться!По уровню таланта он может лет на 10 стать основным кипером сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 19:59
Матвей - молодой и талантливый голкипер. Жаль , что травма выбила его из колеи. Но думаю, что парень быстро вернется на свой прежний уровень и будет регулярно попадать в сборную страны. Надеюсь не за горами тот день , когда Матвей станет основным вратарем сборной, все для этого у него есть.
Удачи парню, надеюсь , он попадет на Евро.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 19:54
Главное чтобы там приготовился
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